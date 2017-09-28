Crystal Security - небольшое приложение для быстрого обнаружения, блокировки и удаления различных вредоносных программ.

Программа выполняет мониторинг операционной системы на наличие запущенных программ и изучает их поведение. Система подсказок в виде всплывающих окон позволяет пользователям самостоятельно принимать решение о запуске той или иной программы, либо же блокировать ее действие. В сканере созданы закладки для внесения информации о "черных" и "белых" файлах.

Программа очень проста в использовании и не требует "глубоких" настроек - необходимо лишь установить уровень защиты и опции сканирования.