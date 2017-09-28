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Crystal Security для Windows

Crystal Security 3.7.0.16

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Описание Crystal Security 3.7.0.16Описание   Скачать Crystal Security 3.7.0.16СКАЧАТЬ (1,24 Мб) Скриншоты Crystal Security 3.7.0.16Скриншоты (5)   Статистика Crystal Security 3.7.0.16Статистика   Отзывы о Crystal Security 3.7.0.16Отзывы (2)  
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4.75 из 5, всего оценок - 4
  • Рейтинг программы - 4.75 из 5
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Crystal Security - небольшое приложение для быстрого обнаружения, блокировки и удаления различных вредоносных программ.

Программа выполняет мониторинг операционной системы на наличие запущенных программ и изучает их поведение. Система подсказок в виде всплывающих окон позволяет пользователям самостоятельно принимать решение о запуске той или иной программы, либо же блокировать ее действие. В сканере созданы закладки для внесения информации о "черных" и "белых" файлах.

Программа очень проста в использовании и не требует "глубоких" настроек - необходимо лишь установить уровень защиты и опции сканирования.

Что нового в Crystal Security 3.7.0.16?
  • Улучшения в работе программы
Скриншоты Crystal Security:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, Vista
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)3 / 2 844
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыМониторинг, Анализ
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Отзывы о программе Crystal Security

Gennadi58 про Crystal Security 3.5.0.120 [21-05-2015]

скачал только на английском. но по отзывам программка не плохая комп не напрягает. дождусь перевода и скачаю.
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(ерж про Crystal Security 3.2.0.86 [02-07-2014]

Там, судя по скринам, там, помимо английского, имеются и другие языки. Вопрос к тем кто уже установил эту программу, какие ещё языки можно настроить?
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