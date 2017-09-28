Sandboxie 5.20
Sandboxie - приложение, которое поможет вам контролировать работу других программ. Защитит систему от нежелательных изменений, сохраняя любые действия, связанные с
64IP Port Scanner 1.2
64IP Port Scanner - шустрая программа для сканирования локального компьютера или любого хоста на наличие открытых портов, которыми смогут воспользоваться для
JETLOGGER 1.81 Build 70830
JETLOGGER - приложение, которое позволяет в максимально полном объеме фиксировать данные о деятельности пользователей за компьютером, сохраняя историю посещенных
WirelessKeyView 2.05
WirelessKeyView - не требующая установки небольшая утилита, которая позволяет восстановить ключи беспроводных сетей (WEP/WPA), сохраненные службой Wireless Zero
Expert Home 4.5
Expert Home - бесплатное приложение, которое представляет собой домашнюю систему наблюдения. Позволяет осуществлять перехват клавиатуры, создавать снимки экрана по
Security Task Manager 2.1j
Security Task Manager - надежный и эффективный инструмент для поиска, обнаружения и последующего удаления различных видов руткитов вредоносного ПО, которое приводит