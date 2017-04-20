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Google Earth для Android

Google Earth 9.0.3.60 для Android

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Описание Google Earth 9.0.3.60 для AndroidОписание   Скачать Google Earth 9.0.3.60 для AndroidСКАЧАТЬ (8,95 Мб) Скриншоты Google Earth 9.0.3.60 для AndroidСкриншоты (11)   Статистика Google Earth 9.0.3.60 для AndroidСтатистика   Отзывы о Google Earth 9.0.3.60 для AndroidОтзывы (3)  
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3.74 из 5, всего оценок - 15
  • Рейтинг программы - 3.74 из 5
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Google Earth – с помощью этого приложения можно исследовать всю планету, включая самые дальние уголки нашей планеты и хорошо знакомые места. Кроме этого, вы сможете узнать много полезного о достопримечательностях, посмотреть маршруты пеших прогулок, маршруты авиарейсов и посетить некоторые города в трехмерном изображении. 

Помимо этого, программа предоставляет обширную информацию о странах, количестве населения, климате, инфраструктуре и др. Программа поддерживает такие функции, как «Просмотр улиц» и «Галерея». С первой вы прогуляетесь по улицам городов, а вторая покажет маршруты, карту землетрясений и другую важную информацию. 

Что нового в Google Earth 9.0.3.60 для Android?
  • Пользовательский интерфейс стал более удобным, изменено меню, упрощена панель слоев (на нее также добавлен новый слой – "Фото").
  • Улучшены стили для дорог и ярлыков, переходы стали более мягкими.
  • Добавлена поддержка Google Диска (просмотр файлов KML и KMZ).
  • Новый режим «Исследователь»: интерактивные туры по достопремечательностям нашей планеты.
Скриншоты Google Earth:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 2.x, 3.x, 4.x, 5.x
Интерфейс Русский
Закачек (сегодня/всего)7 / 21 274
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыКарты
 Программа Google Earth отмечена редакцией SoftPortal.com
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Отзывы о программе Google Earth

Predator про Google Earth 8.0.2.2334 для Android [26-10-2015]

Клево для географии пригодилось
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Ромашка) про Google Earth 8.0.1.2311 для Android [19-12-2014]

а он работает offline ?
| 8 | Ответить

Борис про Google Планета Земля 7.1.3.1255 для Android [01-02-2014]

Спосибо что выкладываете классные пруги , побольше бы хороших админов!!!!!
1 | | Ответить

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