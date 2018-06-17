Программы для Android » Игры » Головоломки » Angry Birds Star Wars II Free 1.9.23 для Android
Angry Birds Star Wars II Free для Android

Angry Birds Star Wars II Free 1.9.23 для Android

в корзинув избранноенаписать отзывподписаться н обновления
Описание Angry Birds Star Wars II Free 1.9.23 для AndroidОписание   Скачать Angry Birds Star Wars II Free 1.9.23 для AndroidСКАЧАТЬ (50,67 Мб) Скриншоты Angry Birds Star Wars II Free 1.9.23 для AndroidСкриншоты (10)   Статистика Angry Birds Star Wars II Free 1.9.23 для AndroidСтатистика   Отзывы о Angry Birds Star Wars II Free 1.9.23 для AndroidОтзывы (0)  Видеоролик к программе Angry Birds Star Wars II Free 1.9.23 для AndroidВидеоролик  
Оцените программу!
4.30 из 5, всего оценок - 17
  • Рейтинг программы - 4.30 из 5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Angry Birds Star Wars II Free - еще одна игра, входящая в популярную серию Angry Birds. Главной особенностью приложения является возможность играть, как против "Свинской Федерации", так и перейти на темную сторону силы и получить в свои союзники Дарта Мола, Императора Палпатина, Дарта Вейдера и других известных персонажей.

Требуется ОС Android 4.1 и выше.

Что нового в Angry Birds Star Wars II Free 1.9.23 для Android?
  • Применив парочку джедайских трюков, мы исправили несколько небольших ошибок и сделали нашу игру еще лучше.
Скриншоты Angry Birds Star Wars II Free:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 4.x, 5.x, 6.x, 7.x
Интерфейс Английский
Закачек (сегодня/всего)0 / 7 453
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыГоловоломки - Аркады и 2D
ТОП-сегодня раздела "Головоломки"
 

Все Сканворды 1.3.2c для Android

Все Сканворды – весь мир развлекательной литературы на вашем устройстве. Какуро, Кроссворды, Сканворды, Кейворды, Судоку и многое другое, что вы любите разгадывать в

Gardenscapes - New Acres 2.1.0 для Android

Gardenscapes - New Acres - увлекательная игра для мобильных устройств на базе Android, в которой игроку предстоит восстановить заброшенный парк и вернуть ему

Мир кроссвордов 1.4.4 для Android

Мир кроссвордов – тренируйте свой мозг разгадыванием кроссвордов. Установив приложение, вам не понадобится носить с собой кучу журналов или газет. Присутствуют

Слово за слово 3.9.1.6 для Android

Слово за слово – головоломка, в которой придется составлять слова из предложенных букв. У вас есть две минуты, в течение которых вы должны найти больше слов, чем ваш

Панорамания 1.0.2 для Android

Увлекательная и необычная игра для Android в жанре «поиск скрытых предметов» на реальных сферических панорамах со всего мира. В приложении собраны самые интересные

Японские кроссворды Катана 8.5 для Android

Японские кроссворды Катана – популярные головоломки, также известные, как нонограммы, их особенность заключается в разгадывании не слов, а картинок. Изначально

скачать Adguard

Отзывы о программе Angry Birds Star Wars II Free

Admin

Отзывов о программе Angry Birds Star Wars II Free 1.9.23 для Android пока нет, можете добавить...

Читать все отзывы (0) / Добавить отзыв
 
Корзина закачек (0)
Избранные
 
Категории
Windows
Mac
Android
iOS
Windows Phone
 
 