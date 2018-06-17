Все Сканворды 1.3.2c для Android Все Сканворды – весь мир развлекательной литературы на вашем устройстве. Какуро, Кроссворды, Сканворды, Кейворды, Судоку и многое другое, что вы любите разгадывать в Gardenscapes - New Acres 2.1.0 для Android Gardenscapes - New Acres - увлекательная игра для мобильных устройств на базе Android, в которой игроку предстоит восстановить заброшенный парк и вернуть ему Мир кроссвордов 1.4.4 для Android Мир кроссвордов – тренируйте свой мозг разгадыванием кроссвордов. Установив приложение, вам не понадобится носить с собой кучу журналов или газет. Присутствуют

Слово за слово 3.9.1.6 для Android Слово за слово – головоломка, в которой придется составлять слова из предложенных букв. У вас есть две минуты, в течение которых вы должны найти больше слов, чем ваш Панорамания 1.0.2 для Android Увлекательная и необычная игра для Android в жанре «поиск скрытых предметов» на реальных сферических панорамах со всего мира. В приложении собраны самые интересные Японские кроссворды Катана 8.5 для Android Японские кроссворды Катана – популярные головоломки, также известные, как нонограммы, их особенность заключается в разгадывании не слов, а картинок. Изначально