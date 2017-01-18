XXCLONE - программа для клонирования содержания разделов жесткого диска на другой жесткий диск, позволяющая выполнить как полный перенос данных с одного жесткого диска на другой, так и выборочный. Утилита полезна для создания резервной копии операционной системы или каких-либо важных данных. При возникновении проблем с ОС или сохраненными данными их можно легко восстановить из созданной копии.

XXCLONE дает возможность создать из любого раздела жесткого диска системный раздел, после чего на него можно будет скопировать все файлы и директории. Это относится также и к загрузочному сектору - можно создать загрузочный диск. Утилита работает с жесткими дисками, которые подключены с помощью разных интерфейсов, таких как IDE, SCSI, а также может работать с любыми внешними накопителями, которые подключены через USB-разъемы.