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XXCLONE для Windows

XXCLONE 2.08.7

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Описание XXCLONE 2.08.7Описание   Скачать XXCLONE 2.08.7СКАЧАТЬ (4,44 Мб) Скриншоты XXCLONE 2.08.7Скриншоты (3)   Статистика XXCLONE 2.08.7Статистика   Отзывы о XXCLONE 2.08.7Отзывы (2)  
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2.50 из 5, всего оценок - 2
  • Рейтинг программы - 2.50 из 5
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XXCLONE - программа для клонирования содержания разделов жесткого диска на другой жесткий диск, позволяющая выполнить как полный перенос данных с одного жесткого диска на другой, так и выборочный. Утилита полезна для создания резервной копии операционной системы или каких-либо важных данных. При возникновении проблем с ОС или сохраненными данными их можно легко восстановить из созданной копии.

XXCLONE дает возможность создать из любого раздела жесткого диска системный раздел, после чего на него можно будет скопировать все файлы и директории. Это относится также и к загрузочному сектору - можно создать загрузочный диск. Утилита работает с жесткими дисками, которые подключены с помощью разных интерфейсов, таких как IDE, SCSI, а также может работать с любыми внешними накопителями, которые подключены через USB-разъемы.

Скриншоты XXCLONE:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP
Интерфейс Английский
Закачек (сегодня/всего)2 / 1 931
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыРезервное копирование

Отзывы о программе XXCLONE

Юрий про XXCLONE 2.05.2 [04-10-2014]

Указанная вами версия программы, скачанная с оф. сайта разработчика, выдает ошибку ---> http://i67.fastpic.ru/big/2014/1004/1d/52073d9d6c8377e480a04b3d2745e11d.png
Видимо, или-или - либо они там перепились и забыли выложить новую версию, либо они больше не поддерживают free-версию, ибо большинство пользователей её функционал вполне устраивал и они не спешили покупать программу. Ну, это было ожидаемо..
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Юрий в ответ Юрий про XXCLONE 2.06.5 [09-10-2014]

P.S. Нет, я ошибался - на сайте появилась нормальная версия программы, все устанавливается и работает. Ураа..
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