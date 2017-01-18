XXCLONE - программа для клонирования содержания разделов жесткого диска на другой жесткий диск, позволяющая выполнить как полный перенос данных с одного жесткого диска на другой, так и выборочный. Утилита полезна для создания резервной копии операционной системы или каких-либо важных данных. При возникновении проблем с ОС или сохраненными данными их можно легко восстановить из созданной копии.
XXCLONE дает возможность создать из любого раздела жесткого диска системный раздел, после чего на него можно будет скопировать все файлы и директории. Это относится также и к загрузочному сектору - можно создать загрузочный диск. Утилита работает с жесткими дисками, которые подключены с помощью разных интерфейсов, таких как IDE, SCSI, а также может работать с любыми внешними накопителями, которые подключены через USB-разъемы.
Указанная вами версия программы, скачанная с оф. сайта разработчика, выдает ошибку ---> http://i67.fastpic.ru/big/2014/1004/1d/52073d9d6c8377e480a04b3d2745e11d.png
Видимо, или-или - либо они там перепились и забыли выложить новую версию, либо они больше не поддерживают free-версию, ибо большинство пользователей её функционал вполне устраивал и они не спешили покупать программу. Ну, это было ожидаемо.. 1 | | Ответить
Юрий в ответ Юрий про XXCLONE 2.06.5 [09-10-2014]
P.S. Нет, я ошибался - на сайте появилась нормальная версия программы, все устанавливается и работает. Ураа.. | | Ответить