Music Label для Windows

Music Label 2017 23.0.1

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Описание Music Label 2017 23.0.1Описание   Скачать Music Label 2017 23.0.1СКАЧАТЬ (13,77 Мб) Скриншоты Music Label 2017 23.0.1Скриншоты (7)   Статистика Music Label 2017 23.0.1Статистика   Отзывы о Music Label 2017 23.0.1Отзывы (0)  
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Music Label - очень удобный и многофункциональный каталогизатор музыкальных файлов на компьютере. Этот инструмент даст возможность максимально удобно и эффективно организовать и структуризировать музыкальные коллекции, что в последствии позволит легко находить всю информацию об альбомах (файлах), а также проигрывать их.

Программой поддерживается параметр CDDB2, поэтому вся информация "вытягивается" в автоматическом режиме из вставленного в привод CD-диска или из Интернета. Очень удобно организован механизм поиска, который доступен в двух вариантах - простой и расширенный. Кроме того, инструмент также поддерживает возможность ведения учета дисков, взятых напрокат. При необходимости статистика музыкальной базы данных легко экспортируется или печатается по усмотрению пользователя.

Функционал программы достаточно многообразен, так, например, можно создать несколько баз данных для разных жанров музыки и управлять ими по отдельности, встроена возможность группового редактирование данных файлов, удобное создание плейлистов и др. При этом никаких ограничений относительно размера коллекции нет.

Music Label - это действительно удобное приложение, которое будет полезно широкому кругу пользователей, особенно меломанам и коллекционерам разножанровых музыкальных стилей.

Скриншоты Music Label:

Статус программы Условно-бесплатная | Цена: $39.95
Ограничение в работе программы14 дней работы
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)0 / 1 543
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыКаталогизаторы

Отзывы о программе Music Label

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