Password Safe - очень полезная и удобная утилита, позволяющая хранить все пароли пользователя для программ и интернет-сайтов без необходимости запоминания имени пользователя (логина) и пароля. С помощью программы создается защищённый зашифрованный список паролей, для доступа к которому необходимо запомнить лишь один мастер-пароль. Таким образом, не нужно хранить пароли записанными на клочках бумаги, в записных книжках, в простых файлах на компьютере, что помимо всего и небезопасно, т.к. ваши записи могут стать известны посторонним лицам.

С помощью этой программы можно как управлять ранее созданными паролями, так и с лёгкостью создавать, хранить, упорядочивать, восстанавливать и использовать новые сложные пароли, удовлетворяющие заданным правилам сложности. Однажды сохранив имя пользователя и пароль, затем очень просто найти их сделав лишь несколько щелчков мышью.

Программа позволяет упорядочить пароли по различным настраиваемым полям, например, по имени пользователя, категории, веб-сайту, или расположению. Для хранения паролей можно создать один список, зашифрованный с использованием мастер-пароля (зашифрованный контейнер), или же разбить их каким-либо образом на несколько групп (например, на домашние и рабочие) и использовать для них отдельные контейнеры с различными мастер-паролями.

Интерфейс качественно продуман, что позволяет освоить все возможности инструмента быстро и без каких-либо трудностей.