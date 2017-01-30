priPrinter - удобный инструмент для предварительного просмотра и корректировки документов до печати. Программа отображает печатаемые документы в максимально удобной форме и позволяет разместить несколько страниц на одном листе бумаги, поменять их порядок, изменить поля с помощью мышки и многое другое.

Кроме того, priPrinter функционирует как виртуальный принтер. Можно запустить печать на priPrinter и на экране монитора будут представлены напечатанные страницы, что даёт возможность оценить правильность документов. В ходе просмотра документ может быть изменен - удалены ненужные или пустые страницы, изменен их порядок, убраны пустые края, добавлены водяные знаки или номера страниц, закрашена конфиденциальная информация и др.

Еще одной важной особенностью инструмента является функция экономии бумаги и чернил, что достигается печатью несколько страниц на одном листе бумаги, удалением ненужных данных или страниц, уменьшением яркости страниц или применением специального фильтра для уменьшения расхода чернил.

priPrinter будет полезен широкому кругу пользователей, т.к. в той или иной мере все сталкиваются с необходимостью печати документов, а данная программа избавит от необходимости делать пробные распечатки для достижения нужного результата.

Основные функции priPrinter: