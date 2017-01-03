Оцените программу!

3.33 из 5, всего оценок - 3 Рейтинг программы - 3.33 из 5

1

2

3

4

5 HDDExpert - утилита для предоставления полной информации о жестких дисках на компьютере с возможностью тестирования производительности. Программа считывает показатели S.M.A.R.T. и переводит их в удобные для восприятия и анализа визуальные данные. Вся информация классифицируется по направлениям тестирования - производительность, температура, ошибки, предупреждения и т.д. В зависимости от найденных проблем и неисправностей утилита дает рекомендации по их устранению и исправлению.



Основные возможности программы: Очистка атрибутов декодирования S.M.A.R.T.

Классификация атрибутов S.M.A.R.T.: ошибки, производительность, температура и др.

Рекомендации по обслуживанию: вентиляторы, обновления, резервное копирование и др. в зависимости от неисправности

Простой и удобный интерфейс