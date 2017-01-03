HDDExpert - утилита для предоставления полной информации о жестких дисках на компьютере с возможностью тестирования производительности. Программа считывает показатели S.M.A.R.T. и переводит их в удобные для восприятия и анализа визуальные данные. Вся информация классифицируется по направлениям тестирования - производительность, температура, ошибки, предупреждения и т.д. В зависимости от найденных проблем и неисправностей утилита дает рекомендации по их устранению и исправлению.
Основные возможности программы:
Очистка атрибутов декодирования S.M.A.R.T.
Классификация атрибутов S.M.A.R.T.: ошибки, производительность, температура и др.
Рекомендации по обслуживанию: вентиляторы, обновления, резервное копирование и др. в зависимости от неисправности