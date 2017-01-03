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HDDExpert для Windows

HDDExpert 1.14.1.28

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Описание HDDExpert 1.14.1.28Описание   Скачать HDDExpert 1.14.1.28СКАЧАТЬ (736 Кб) Скриншоты HDDExpert 1.14.1.28Скриншоты (1)   Статистика HDDExpert 1.14.1.28Статистика   Отзывы о HDDExpert 1.14.1.28Отзывы (2)  
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3.33 из 5, всего оценок - 3
  • Рейтинг программы - 3.33 из 5
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HDDExpert - утилита для предоставления полной информации о жестких дисках на компьютере с возможностью тестирования производительности. Программа считывает показатели S.M.A.R.T. и переводит их в удобные для восприятия и анализа визуальные данные. Вся информация классифицируется по направлениям тестирования - производительность, температура, ошибки, предупреждения и т.д. В зависимости от найденных проблем и неисправностей утилита дает рекомендации по их устранению и исправлению.

Основные возможности программы:

  • Очистка атрибутов декодирования S.M.A.R.T.
  • Классификация атрибутов S.M.A.R.T.: ошибки, производительность, температура и др.
  • Рекомендации по обслуживанию: вентиляторы, обновления, резервное копирование и др. в зависимости от неисправности
  • Простой и удобный интерфейс
Скриншоты HDDExpert:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP
Интерфейс Английский
Закачек (сегодня/всего)1 / 6 580
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыHDD утилиты

Отзывы о программе HDDExpert

SD про HDDExpert 1.13.1.22 [13-03-2016]

Многих моделей жёстких дисков не видит в упор. Программа бесполезна.
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Валера про HDDExpert 1.10.0.13 [31-01-2014]

ПОЛНЫЙ бред. Ставит кучу АБСОЛЮТНО ненужных приложений и в итоге ничего по лиску не показывает
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