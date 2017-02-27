KCleaner для Windows

KCleaner 3.2.5.88

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Описание KCleaner 3.2.5.88Описание   Скачать KCleaner 3.2.5.88СКАЧАТЬ (905 Кб) Скриншоты KCleaner 3.2.5.88Скриншоты (3)   Статистика KCleaner 3.2.5.88Статистика   Отзывы о KCleaner 3.2.5.88Отзывы (0)  
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4.33 из 5, всего оценок - 6
  • Рейтинг программы - 4.33 из 5
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KCleaner - мощный инструмент для эффективной очистки жестких дисков от ненужных и неиспользуемых файлов и данных. Утилита может работать автоматически в фоновом режиме, поэтому нет необходимости все время помнить о ее запуске. Данное приложение очень эффективно в использовании и способно найти и освободить целые Gb дискового пространства, что зачастую не удается аналогичным программам.

Важной особенностью работы приложения является факт, что удаленные данные невозможно восстановить какими-либо методами или с помощью какого-нибудь программного обеспечения, что очень полезно для сохранения безопасности ваших данных и конфиденциальной информации.

Основные особенности программы:

  • Обнаруживает и удаляет временные, ненужные, неиспользуемые файлы, кэш
  • Автоматический режим работы в фоне
  • Безопасный метод удаления файлов
  • Экспертный режим: возможность управлять любым удалением файлов
  • Поддержка мультиязычности
Скриншоты KCleaner:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)1 / 5 791
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыОчистка диска

Отзывы о программе KCleaner

Admin

Отзывов о программе KCleaner 3.2.5.88 пока нет, можете добавить...

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