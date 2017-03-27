IDPhotoStudio для Windows

IDPhotoStudio 2.14.4.53

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Описание IDPhotoStudio 2.14.4.53Описание   Скачать IDPhotoStudio 2.14.4.53СКАЧАТЬ (1,48 Мб) Скриншоты IDPhotoStudio 2.14.4.53Скриншоты (5)   Статистика IDPhotoStudio 2.14.4.53Статистика   Отзывы о IDPhotoStudio 2.14.4.53Отзывы (2)  
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2.67 из 5, всего оценок - 3
  • Рейтинг программы - 2.67 из 5
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IDPhotoStudio - интересная программа для создания и печати фотографий для различных видов документов. Работа с утилитой очень проста - нужно выбрать необходимый снимок и его формат из меню, а также определиться с количеством снимков на листе. Функционалом инструмента предусмотрено преобразование исходных снимков в оттенки серого или сепия.

Основные возможности IDPhotoStudio:

  • Поддержка форматов документов и паспортов для 20 стран.
  • Совместимость со всеми принтерами.
  • Возможность экспорта изображения в формате JPEG.
  • Поддержка мультиязычности.
Скриншоты IDPhotoStudio:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)0 / 3 183
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыФото - Визитки, полиграфия

Отзывы о программе IDPhotoStudio

Денис про IDPhotoStudio 2.13.3.39 [02-07-2015]

При установке касперыч обнаруживает рекламное ПО, устанавливать можно.
Фотку надо заранее кадрировать, откорректировать. Может сохранять выходной файл в формате jpg. Короче программа для распределения фоток на листе (имхо не экономно)
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Дмитрий про IDPhotoStudio 2.13.1.37 [20-06-2014]

После установки касперский кричит про вирус PowerPack.exe, проверил два раза, лечил с перезагрузкой. Изначально дистрибутив проверку на вирусы проходит.
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