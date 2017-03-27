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ACDSee 20.2 build 611 ACDSee - отличное приложение предназначенное для просмотра изображений и упорядочивания своей галереи, которое умеет работать практически со всеми современными графическими форматами, в том числе и анимированными. Умеет работать со сканерами и камерами Adobe Photoshop Lightroom 5.7.1 Adobe Photoshop Lightroom - мощный и удобный инструмент для работы с цифровыми изображениями и фотографиями. С помощью программы Вы сможете выполнить всю последовательность действий по обработке снимков, начиная с их импорта из камеры и заканчивая печатью Одноклассники 3.03 Одноклассники - приложение, существенно упрощающее процесс подготовки групповых фотографий перед печатью, а также позволяющее обрабатывать отдельные фотографии по заданному шаблону. С помощью программы можно накладывать виньетки, добавлять надписи