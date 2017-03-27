Picasa 3.9.141 Build 259
Picasa - мощный органайзер ваших изображений и видео. С его помощью вы не потеряете ни одной фотографии. Все картинки будут рассортированы по альбомам, их можно просматривать, редактировать, печатать, создать из них коллаж, слайд-шоу или "фильм"
CTSFaceFinder 2.1.0
CTSFaceFinder - бесплатная и простая в использовании программа, которая позволяет распознавать лица на фотографиях, и является незаменимым инструментом при поиске в больших каталогах снимков с определенными людьми
FotoMix 9.2.7
FotoMix - универсальная программа для редактирования фотографий, добавления на них различных спецэффектов и легкого фотомонтажа
ACDSee 20.2 build 611
ACDSee - отличное приложение предназначенное для просмотра изображений и упорядочивания своей галереи, которое умеет работать практически со всеми современными графическими форматами, в том числе и анимированными. Умеет работать со сканерами и камерами
Adobe Photoshop Lightroom 5.7.1
Adobe Photoshop Lightroom - мощный и удобный инструмент для работы с цифровыми изображениями и фотографиями. С помощью программы Вы сможете выполнить всю последовательность действий по обработке снимков, начиная с их импорта из камеры и заканчивая печатью
Одноклассники 3.03
Одноклассники - приложение, существенно упрощающее процесс подготовки групповых фотографий перед печатью, а также позволяющее обрабатывать отдельные фотографии по заданному шаблону. С помощью программы можно накладывать виньетки, добавлять надписи