SpeedCommander для Windows

SpeedCommander 17.00.8600

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Описание SpeedCommander 17.00.8600Описание   Скачать SpeedCommander 17.00.8600СКАЧАТЬ (16,57 Мб) Скриншоты SpeedCommander 17.00.8600Скриншоты (7)   Статистика SpeedCommander 17.00.8600Статистика   Отзывы о SpeedCommander 17.00.8600Отзывы (0)  
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3.75 из 5, всего оценок - 4
  • Рейтинг программы - 3.75 из 5
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SpeedCommander - мощный файловый менеджер с удобным интерфейсом, особенностью которого является наличие различных специфических настроек и функциональных возможностей.

Помимо обычного инструментария файлового менеджера, эта программа имеет профессиональный поисковый алгоритм, достаточно гибкие функции копирования и редактирования разных типов файлов, можно работать почти со всеми форматами сжатия, доступен просмотр и редактирование сжатых файлов как простых папок на жестком диске.

Кроме того, SpeedCommander предоставляет операции профессионального редактирования текста, а также возможности FTP-клиента для работы с удаленными серверами. В функционал менеджера входит опция просмотра и прослушивания всех современных форматов мультимедиа, в том числе и фотографий.

В качестве дополнительной опции у программы есть возможность мощного шифрования файлов, что предотвращает несанкционированный доступ к файлам и папкам на компьютере.

Скриншоты SpeedCommander:

Статус программы Условно-бесплатная | Цена: 39.95 EURO
Ограничение в работе программы60 дней работы
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP
Интерфейс Английский
Закачек (сегодня/всего)3 / 1 912
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыФайловые менеджеры

Отзывы о программе SpeedCommander

Admin

Отзывов о программе SpeedCommander 17.00.8600 пока нет, можете добавить...

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