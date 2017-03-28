Total Commander 9.0a
Total Commander - мощный и стабильный файловый менеджер для Windows. Total Commander продолжает добрую традицию двухпанельных файловых менеджеров, но отличается повышенным удобством и функциональностью, поддерживает плагины
Unreal Commander 2.02 build 1111 / 3.57 build 1201
Unreal Commander - бесплатный и мощный двухпанельный файловый менеджер. Может стать хорошей альтернативой всем известного Total Commander
Tweak Total Commander 10 (zombie)
Программа для тех, кто привык работать с Total Commander (Windows Commander), но не очень любит читать в хелпах на английском о нюансах настройки и лазать по INI файлам. TweakTC коротко описывает многие скрытые настройки Total Commander и позволяет
FAR Manager 3.0 build 4900
FAR Manager - Файл-менеджер для Windows. Поддерживает длинные имена, корректно работает с русскими буквами (есть и перекодировщик WIN-KOI-ISO). Встроенный FTP-клиент, настройка панелей по своему вкусу, а также поддержка подключаемых плагинов
Double Commander 0.7.8
Double Commander - набирающий популярность кросс-платформенный двухпанельный файловый менеджер с гибкими настройками "под себя" и поддержкой плагинов
MoboRobo 5.1.9.589
Moborobo - менеджер для управления содержимым Android- и iOS-устройств прямо с экрана Вашего настольного компьютера с операционной системой Windows