SoftOrbits Photo Retoucher для Windows

SoftOrbits Photo Retoucher 4.0

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Описание SoftOrbits Photo Retoucher 4.0Описание   Скачать SoftOrbits Photo Retoucher 4.0СКАЧАТЬ (20,67 Мб) Скриншоты SoftOrbits Photo Retoucher 4.0Скриншоты (7)   Статистика SoftOrbits Photo Retoucher 4.0Статистика   Отзывы о SoftOrbits Photo Retoucher 4.0Отзывы (0)  
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SoftOrbits Photo Retoucher - утилита для восстановления и редактирования старых фотографий. С помощью программы можно удалить лишние объекты c фото, выполнить ретуширование, улучшить качество цветов, контрастность, четкость и другие операции, что позволит старым, выцвевшим и испорченным фотоснимкам придать "вторую жизнь".

Скриншоты SoftOrbits Photo Retoucher:

Статус программы Условно-бесплатная | Цена: 495 руб.
Ограничение в работе программыфункциональные ограничения
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)1 / 1 927
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыФото - Редакторы
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Отзывы о программе SoftOrbits Photo Retoucher

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