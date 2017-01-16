PCMedik - это небольшая программа, предназначенная для настройки параметров и оптимизации работы операционных систем Windows, позволяет уменьшить количество зависаний, "падений" и т.д. Вся работа с программой осуществляется посредством простого интерфейса.

Требуется лишь указать операционную систему (Windows XP, например), производителя процессора (Intel, AMD, другой) и выбрать, что необходимо сделать: "вылечить" или "вылечить и оптимизировать". После применения PCMedik может заметно возрасти скорость работы приложений в среде Windows.