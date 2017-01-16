Throttle - утилита предназначена для настройки параметров ваших модемов на максимальное быстродействие, что в результате может привести к более, чем 200-процентному увеличению скорости работы. Вы просто выбираете свою OS, тип соединения (14.4/28.8/33.6/56k, кабельный модем, DSL/ADSL модем, ISDN, Satellite, T1/T3/OC3/OC12+, локальная сеть) и нажимаете кнопку "Go". Остальное программа сделает сама!
Как отмечают разработчики, программа изменит ряд ключевых параметров работы модема, например, улучшит определение сигнала "занято", уменьшит количество обрывов связи и т.д. Программа работает со всеми типами модемов подо всеми операционными системами семейства Windows.
Если трафик ограничен провайдером прога ничего не сделает. | | Ответить
Megazver про Throttle 6.8.29.2011 [02-09-2011]
Я например положенные 25Mbit без этой проги не наблюдал даже близко, не говоря уже о ночных 100Mbit. Видимо для таких больших скоростей винда не совсем оптимизирована. а прога на самом деле реестр копает и редактирует такие параметры как размеры пакета, время жизни пакета в сети и т.д. | 1 | Ответить
AlexStark про Throttle 6.7.11.2011 [13-07-2011]
У меня вопрос для всех, а что вы понимаете под увеличением скорости интернета. По мне так сколько 2мб/с не разгоняй, 4мб/с не получишь,а все осталное просто оптимизация параметров и сжатие картинок.Умоляю Вас,брости вы все эти ускоряющие программы.Не делайте из мухи слона.Обращайтесь к своим провайдерам (скажу по сикрету,Вас обманывают). 2 | 1 | Ответить
Dron про Throttle 6.6.20.2011 [21-06-2011]
Speed Fly закрыли это была самая лучшая прога :( ктонить знает подобную??? зарание спасибо :) | | Ответить
валера про Throttle 6.3.28.2011 [06-04-2011]
все эти проги в принципе ерунда по большому счету! единственно это speedfly более менее может помочь в этом деле! при помощи сжатия изображений! и то не во всех случаях! | 1 | Ответить