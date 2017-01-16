Throttle 8.1.16.2017 Описание СКАЧАТЬ ( 3,5 Мб) Скриншоты (2) Статистика Отзывы (153) Оцените программу!

3.92 из 5, всего оценок - 230 Рейтинг программы - 3.92 из 5

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5 Throttle - утилита предназначена для настройки параметров ваших модемов на максимальное быстродействие, что в результате может привести к более, чем 200-процентному увеличению скорости работы. Вы просто выбираете свою OS, тип соединения (14.4/28.8/33.6/56k, кабельный модем, DSL/ADSL модем, ISDN, Satellite, T1/T3/OC3/OC12+, локальная сеть) и нажимаете кнопку "Go". Остальное программа сделает сама! Как отмечают разработчики, программа изменит ряд ключевых параметров работы модема, например, улучшит определение сигнала "занято", уменьшит количество обрывов связи и т.д. Программа работает со всеми типами модемов подо всеми операционными системами семейства Windows. Что нового в Throttle 8.1.16.2017?

Исправлены ошибки Скриншоты Throttle: Статус программы Условно-бесплатная | Цена: $14.99 Ограничение в работе программы 28 дней Операционка Windows 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP Интерфейс Английский Закачек (сегодня/всего) 2 / 99 334 Разработчик PGWARE Последнее обновление 16.01.2017 (Сообщить о новой версии) Категории программы Настройка, оптимизация Отзывы о программе Throttle Игорь Если трафик ограничен провайдером прога ничего не сделает.

| | Ответить Megazver Я например положенные 25Mbit без этой проги не наблюдал даже близко, не говоря уже о ночных 100Mbit. Видимо для таких больших скоростей винда не совсем оптимизирована. а прога на самом деле реестр копает и редактирует такие параметры как размеры пакета, время жизни пакета в сети и т.д.

| 1 | Ответить AlexStark У меня вопрос для всех, а что вы понимаете под увеличением скорости интернета. По мне так сколько 2мб/с не разгоняй, 4мб/с не получишь,а все осталное просто оптимизация параметров и сжатие картинок.Умоляю Вас,брости вы все эти ускоряющие программы.Не делайте из мухи слона.Обращайтесь к своим провайдерам (скажу по сикрету,Вас обманывают).

2 | 1 | Ответить Dron Speed Fly закрыли это была самая лучшая прога :( ктонить знает подобную??? зарание спасибо :)

| | Ответить валера все эти проги в принципе ерунда по большому счету! единственно это speedfly более менее может помочь в этом деле! при помощи сжатия изображений! и то не во всех случаях!

| 1 | Ответить Читать все отзывы (153) / Добавить отзыв ТОП-сегодня раздела Новинки раздела Свежие новости