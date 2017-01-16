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Throttle для Windows

Throttle 8.1.16.2017

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Описание Throttle 8.1.16.2017Описание   Скачать Throttle 8.1.16.2017СКАЧАТЬ (3,5 Мб) Скриншоты Throttle 8.1.16.2017Скриншоты (2)   Статистика Throttle 8.1.16.2017Статистика   Отзывы о Throttle 8.1.16.2017Отзывы (153)  
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3.92 из 5, всего оценок - 230
  • Рейтинг программы - 3.92 из 5
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Throttle - утилита предназначена для настройки параметров ваших модемов на максимальное быстродействие, что в результате может привести к более, чем 200-процентному увеличению скорости работы. Вы просто выбираете свою OS, тип соединения (14.4/28.8/33.6/56k, кабельный модем, DSL/ADSL модем, ISDN, Satellite, T1/T3/OC3/OC12+, локальная сеть) и нажимаете кнопку "Go". Остальное программа сделает сама!

Как отмечают разработчики, программа изменит ряд ключевых параметров работы модема, например, улучшит определение сигнала "занято", уменьшит количество обрывов связи и т.д. Программа работает со всеми типами модемов подо всеми операционными системами семейства Windows.

Что нового в Throttle 8.1.16.2017?
  • Исправлены ошибки
Скриншоты Throttle:

Статус программы Условно-бесплатная | Цена: $14.99
Ограничение в работе программы28 дней
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP
Интерфейс Английский
Закачек (сегодня/всего)2 / 99 334
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыНастройка, оптимизация

Отзывы о программе Throttle

Игорь про Throttle 7.7.1.2013 [10-07-2013]

Если трафик ограничен провайдером прога ничего не сделает.
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Megazver про Throttle 6.8.29.2011 [02-09-2011]

Я например положенные 25Mbit без этой проги не наблюдал даже близко, не говоря уже о ночных 100Mbit. Видимо для таких больших скоростей винда не совсем оптимизирована. а прога на самом деле реестр копает и редактирует такие параметры как размеры пакета, время жизни пакета в сети и т.д.
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AlexStark про Throttle 6.7.11.2011 [13-07-2011]

У меня вопрос для всех, а что вы понимаете под увеличением скорости интернета. По мне так сколько 2мб/с не разгоняй, 4мб/с не получишь,а все осталное просто оптимизация параметров и сжатие картинок.Умоляю Вас,брости вы все эти ускоряющие программы.Не делайте из мухи слона.Обращайтесь к своим провайдерам (скажу по сикрету,Вас обманывают).
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Dron про Throttle 6.6.20.2011 [21-06-2011]

Speed Fly закрыли это была самая лучшая прога :( ктонить знает подобную??? зарание спасибо :)
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валера про Throttle 6.3.28.2011 [06-04-2011]

все эти проги в принципе ерунда по большому счету! единственно это speedfly более менее может помочь в этом деле! при помощи сжатия изображений! и то не во всех случаях!
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