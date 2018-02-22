Auslogics Browser Care - полезное приложение для обслуживания браузеров Internet Explorer, Mozilla Firefox и Google Chrome. Этот инструмент дает возможность полного управления выбранным браузером, включая отключение и удаление расширений, плагинов и тулбаров, очистку памяти кэша, изменение стартовой страницы и поисковой системы и др.

Эта утилита будет хорошей и удобной альтернативой стандартным методам управления, встроенным в браузеры, т.к. позволяет провести настройки для всех используемых браузеров из одного окна. Особенно Auslogics Browser Care будет полезен при заражении браузеров каким-либо нежелательным или вредоносным ПО, когда нет возможности удалить или отключить их. Интерфейс инструмента достаточно прост, и проблем с освоением функционала программы не возникнет даже у неопытных пользователей.