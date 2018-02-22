Auslogics Browser Care для Windows

Auslogics Browser Care 5.0.5.0

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Описание Auslogics Browser Care 5.0.5.0Описание   Скачать Auslogics Browser Care 5.0.5.0СКАЧАТЬ (11,38 Мб) Скриншоты Auslogics Browser Care 5.0.5.0Скриншоты (2)   Статистика Auslogics Browser Care 5.0.5.0Статистика   Отзывы о Auslogics Browser Care 5.0.5.0Отзывы (1)  
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4.00 из 5, всего оценок - 1
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Auslogics Browser Care - полезное приложение для обслуживания браузеров Internet Explorer, Mozilla Firefox и Google Chrome. Этот инструмент дает возможность полного управления выбранным браузером, включая отключение и удаление расширений, плагинов и тулбаров, очистку памяти кэша, изменение стартовой страницы и поисковой системы и др.

Эта утилита будет хорошей и удобной альтернативой стандартным методам управления, встроенным в браузеры, т.к. позволяет провести настройки для всех используемых браузеров из одного окна. Особенно Auslogics Browser Care будет полезен при заражении браузеров каким-либо нежелательным или вредоносным ПО, когда нет возможности удалить или отключить их. Интерфейс инструмента достаточно прост, и проблем с освоением функционала программы не возникнет даже у неопытных пользователей.

Что нового в Auslogics Browser Care 5.0.5.0?
  • Улучшен планировщик
  • Проверка обновлений теперь отображает информацию что изменилось в новой версии
  • Исправлены найденные ошибки
Скриншоты Auslogics Browser Care:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP
Интерфейс Английский
Закачек (сегодня/всего)1 / 2 277
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыУтилиты к браузерам
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Отзывы о программе Auslogics Browser Care

дмитрий про Auslogics Browser Care 4.1.4.0 [12-08-2017]

хром привязан к акаунту.. а прога с привязкой ака, не способна удалять расширения.. увы для хрома пользы ноль! добавьте принудительное удаление расширений..
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