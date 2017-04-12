NetTraffic для Windows

NetTraffic 1.38.2

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Описание NetTraffic 1.38.2Описание   Скачать NetTraffic 1.38.2СКАЧАТЬ (407 Кб) Скриншоты NetTraffic 1.38.2Скриншоты (4)   Статистика NetTraffic 1.38.2Статистика   Отзывы о NetTraffic 1.38.2Отзывы (4)  
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4.88 из 5, всего оценок - 29
  • Рейтинг программы - 4.88 из 5
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NetTraffic - небольшая полезная утилита для мониторинга сетевого трафика и учета статистики на выбранных интерфейсах. В возможности программы включено несколько параметров, по которым анализируется трафик: скорость приема/передачи данных, временной интервал и др. Полученная информация предоставляется в удобном виде на графиках или в таблицах. Кроме того, есть возможность создать прогнозные характеристики использования сетевого трафика.

Особенности программы:

  • Нескольких интерфейсов мониторинга.
  • Ежесекундное обновление статистики.
  • Отображение загруженных и отправленных данных.
  • Возможность настройки количества точек не графике.
  • Настраиваемые цвета к выбранным данным на диаграмме.
  • Возможность настройки цвета фона, шрифтов, цвета оси.
  • Учет подробных статистических данных.
  • Наглядная иконка в системном трее, показывающая состояние подключения.
Что нового в NetTraffic 1.38.2?
  • Исправлены ошибки.
Скриншоты NetTraffic:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)13 / 22 795
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыУчет и контроль трафика
 Программа NetTraffic отмечена редакцией SoftPortal.com

Отзывы о программе NetTraffic

Chaldaev про NetTraffic 1.34.0 [04-11-2016]

Пользуюсь программой более полугода, решил сейчас написать отзыв.
Свою работу чётко выполняет, ничего лишнего. Не мешает всплывающими окнами и непонятными настройками. 10/10.
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Санек про NetTraffic 1.33.0 [23-08-2016]

Отличная прога нечего лишнего у меня лимит на скорости в 25 Мбит/с в 250 Гб. хотел узнать сколько трачу в графе "общее" все четко отображается спасибо разрабам.
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denny про NetTraffic 1.27.4 [27-09-2015]

отлично!
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vitaliy про NetTraffic 1.27.1 [15-05-2014]

закачал, поставил, пока работает и места мало занимает в отличии от моей предыдущей. для тех кто хочет знать скорость своей сети- подойдет.
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