NetWorx 6.0.2 / 5.5.5 Free
NetWorx - утилита, ведущая учет вашего интернет-трафика и мониторинг скорости интернет-подключения. Предлагает удобную статистику, графики и отчеты. Поддерживает работу с любым кабельным и беспроводным подключением, в том числе модемом
NetLimiter Pro 3.0.0.11 / 4.0.25.0
NetLimiter - эффективная утилита для контроля и управления сетевым трафиком, с возможностью настройки скорости потока данных. Присутствует исчерпывающая статистика по всем используемым соединениям, с отображением данных в графическом или табличном виде
DU Meter 7.20
DU Meter - удобная утилита для отслеживания в реальном времени скорости интернет соединения. Содержит широкий функциональный инструментарий для контроля и работы с трафиком, настройки его объема и времени соединения
NetBalancer 9.9.1
NetBalancer - небольшая программа для контроля и управления интернет-трафиком на ПК. Можно задавать лимит скорости на прием/отдачу, выставлять приоритеты или полностью запрещать выбранным приложениям выход в Интернет. Присутствует встроенный планировщик
NetTraffic 1.38.1
NetTraffic - небольшая полезная утилита для мониторинга сетевого трафика и учета статистики на выбранных интерфейсах
BWMeter 7.2.3
BWMeter — мощная утилита для графического отображения и подсчета трафика, передаваемого по вашей локальной сети