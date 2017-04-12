NetTraffic

NetWorx 6.0.2 / 5.5.5 Free

NetWorx - утилита, ведущая учет вашего интернет-трафика и мониторинг скорости интернет-подключения. Предлагает удобную статистику, графики и отчеты. Поддерживает работу с любым кабельным и беспроводным подключением, в том числе модемом

NetLimiter Pro 3.0.0.11 / 4.0.25.0

NetLimiter - эффективная утилита для контроля и управления сетевым трафиком, с возможностью настройки скорости потока данных. Присутствует исчерпывающая статистика по всем используемым соединениям, с отображением данных в графическом или табличном виде

DU Meter 7.20

DU Meter - удобная утилита для отслеживания в реальном времени скорости интернет соединения. Содержит широкий функциональный инструментарий для контроля и работы с трафиком, настройки его объема и времени соединения