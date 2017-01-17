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UVK Ultra Virus Killer для Windows

UVK Ultra Virus Killer 10.3.0.0

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Описание UVK Ultra Virus Killer 10.3.0.0Описание   Скачать UVK Ultra Virus Killer 10.3.0.0СКАЧАТЬ (7,35 Мб) Скриншоты UVK Ultra Virus Killer 10.3.0.0Скриншоты (9)   Статистика UVK Ultra Virus Killer 10.3.0.0Статистика   Отзывы о UVK Ultra Virus Killer 10.3.0.0Отзывы (1)  
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3.50 из 5, всего оценок - 8
  • Рейтинг программы - 3.50 из 5
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UVK Ultra Virus Killer - мощный антивирусный инструмент для защиты операционной системы от вирусов и разного рода вредоносного ПО. Эта утилита обнаруживает и удаляет большинство вирусов, троянов, руткитов, червей, звонильшиков и другие угрозы.

Программа также умеет следить за всеми действиями и запущенными службами в системе, контролирует трафик, проверяет MD5-файлы. После сканирования компьютера антивирус предлагает на выбор пользователя возможные варианты действия с обнаруженной угрозой - лечение, удаление, пропуск.

В целом же UVK Ultra Virus Killer кроме своей основной функции борьбы с вирусами содержит достаточно много разнообразных инструментов для полного управления  системой - диспетчер задач, менеджер автозапуска, менеджер удаления программ, файлов и папок, сервисное обслуживние системы, оптимизация и восстановление системы и многое другое.

Основные возможности программы UVK Ultra Virus Killer:

  • контроль за процессами и службами.
  • защита при работе в интернет.
  • проверка МD5-файлов.
  • подготовка отчетов о проверке, с возможностью отправки результатов разработчику.
  • программа на требует установки.
Что нового в UVK Ultra Virus Killer 10.3.0.0?
  • Улучшено обнаружение вирусов
Скриншоты UVK Ultra Virus Killer:

Статус программы Условно-бесплатная | Цена: $30.00
Ограничение в работе программыфункциональные ограничения
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP
Интерфейс Английский
Закачек (сегодня/всего)0 / 3 094
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыАнтивирусы

Отзывы о программе UVK Ultra Virus Killer

Алексей про UVK Ultra Virus Killer 5.9.0.0 [29-11-2013]

На восьмёрке не пошла(
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