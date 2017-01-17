UVK Ultra Virus Killer - мощный антивирусный инструмент для защиты операционной системы от вирусов и разного рода вредоносного ПО. Эта утилита обнаруживает и удаляет большинство вирусов, троянов, руткитов, червей, звонильшиков и другие угрозы.

Программа также умеет следить за всеми действиями и запущенными службами в системе, контролирует трафик, проверяет MD5-файлы. После сканирования компьютера антивирус предлагает на выбор пользователя возможные варианты действия с обнаруженной угрозой - лечение, удаление, пропуск.

В целом же UVK Ultra Virus Killer кроме своей основной функции борьбы с вирусами содержит достаточно много разнообразных инструментов для полного управления системой - диспетчер задач, менеджер автозапуска, менеджер удаления программ, файлов и папок, сервисное обслуживние системы, оптимизация и восстановление системы и многое другое.



Основные возможности программы UVK Ultra Virus Killer: