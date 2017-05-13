PDF Logo Remover - простое и быстрое решение для удаления водяных знаков и других нежелательных изображений с PDF-файлов.

С помощью этой утилиты можно убрать ненужные объекты с PDF-документов, не меняя при этом их структуру и форматирование. Ненужные и фоновые изображения част делают PDF-документы тяжелыми для восприятия текста за счет загроможденности документа. Удаление водяных знаков может улучшить читаемость, что особенно заметно при просмотре PDF на небольших экранах мобильных устройств.

Кроме того, при печати таких документов значительно больше расход чернил. PDF Logo Remover может работать в пакетном режиме, позволяя очищать большое количество PDF-документов одновременно, удаляя одинаковые изображения. Этот инструмент качественно удалит водяные знаки, логотипы, фоновые изображения, изображения шапки и другие типы встроенных изображений.