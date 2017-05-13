PDF Logo Remover для Windows

PDF Logo Remover 1.2

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Описание PDF Logo Remover 1.2Описание   Скачать PDF Logo Remover 1.2СКАЧАТЬ (11,33 Мб) Скриншоты PDF Logo Remover 1.2Скриншоты (3)   Статистика PDF Logo Remover 1.2Статистика   Отзывы о PDF Logo Remover 1.2Отзывы (0)  
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PDF Logo Remover - простое и быстрое решение для удаления водяных знаков и других нежелательных изображений с PDF-файлов.

С помощью этой утилиты можно убрать ненужные объекты с PDF-документов, не меняя при этом их структуру и форматирование. Ненужные и фоновые изображения част делают PDF-документы тяжелыми для восприятия текста за счет загроможденности документа. Удаление водяных знаков может улучшить читаемость, что особенно заметно при просмотре PDF на небольших экранах мобильных устройств.

Кроме того, при печати таких документов значительно больше расход чернил. PDF Logo Remover может работать в пакетном режиме, позволяя очищать большое количество PDF-документов одновременно, удаляя одинаковые изображения. Этот инструмент качественно удалит водяные знаки, логотипы, фоновые изображения, изображения шапки и другие типы встроенных изображений.

Скриншоты PDF Logo Remover:

Статус программы Условно-бесплатная | Цена: 399 руб.
Ограничение в работе программы30 дней работы
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)2 / 2 859
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыПечати, водяные знаки
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