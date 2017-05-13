ШТАМП 1.51.R
ШТАМП - Программа предназначена для визуального создания формы печатей, штампов, датеров. Вы сможете с ее помощью получать макеты штемпельных изделий, полностью
MasterStamp (мастер печатей) 1.1
MasterStamp - Программа для создания печатей (круглой, треугольной и прямоугольной). Вы можете изменить расположение, шрифт, цвет букв и фигур (окружностей и линий)
EasyWatermark 1.30.11.2011
EasyWatermark - бесплатная портативная программа, которая предназначена для нанесения водяных знаков на фотографии и изображения. С помощью EasyWatermark можно
Stamp 0.85
Stamp - эта программа позволяет быстро и легко создать печать любой сложности. Для создания печати не требуется хорошо знать компьютер, программа проста в
Photo Stamp Remover 8.1
Photo Stamp Remover - программа для удаления нежелательные объектов и информации с фотографий и других изображений
Image Tuner 6.3
Image Tuner - бесплатная и простая в использовании утилита для пакетной обработки цифровых изображений и фотографий. С помощью программы можно легко изменять размер