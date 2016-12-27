MiTeC E-mail History Browser 1.2.0 Описание СКАЧАТЬ ( 877 Кб) Скриншоты (2) Статистика Отзывы (0) Оцените программу!

4.00 из 5, всего оценок - 1 Рейтинг программы - 4.00 из 5

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5 E-mail History Browser - утилита для сбора и отображения истории общения по электронной почте. У программы удобный интерфейс с качественным механизмом фильтрации, что предоставляет исчерпывающую информацию о контактах и сообщениях электронной почты. Можно отслеживать и видеть все свои (или чужие) контакты по электронной почте, т.к. абсолютно все сообщения и вложения сохраняются и отображаются.



Поддерживаемые почтовые клиенты: Microsoft Outlook Express

Microsoft Windows Mail

Microsoft Windows Live Mail

Mozilla Thunderbird Скриншоты MiTeC E-mail History Browser: Статус программы Бесплатная Операционка Windows 8, 7, Vista, XP Интерфейс Английский Закачек (сегодня/всего) 0 / 1 549 Разработчик MiTeC Последнее обновление 27.12.2016 (Сообщить о новой версии) Категории программы Мониторинг Отзывы о программе MiTeC E-mail History Browser Admin Отзывов о программе MiTeC E-mail History Browser 1.2.0 пока нет, можете добавить... Читать все отзывы (0) / Добавить отзыв ТОП-сегодня раздела Новинки раздела Свежие новости