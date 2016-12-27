E-mail History Browser - утилита для сбора и отображения истории общения по электронной почте. У программы удобный интерфейс с качественным механизмом фильтрации, что предоставляет исчерпывающую информацию о контактах и сообщениях электронной почты. Можно отслеживать и видеть все свои (или чужие) контакты по электронной почте, т.к. абсолютно все сообщения и вложения сохраняются и отображаются.
Поддерживаемые почтовые клиенты:
- Microsoft Outlook Express
- Microsoft Windows Mail
- Microsoft Windows Live Mail
- Mozilla Thunderbird