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MiTeC E-mail History Browser для Windows

MiTeC E-mail History Browser 1.2.0

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Описание MiTeC E-mail History Browser 1.2.0Описание   Скачать MiTeC E-mail History Browser 1.2.0СКАЧАТЬ (877 Кб) Скриншоты MiTeC E-mail History Browser 1.2.0Скриншоты (2)   Статистика MiTeC E-mail History Browser 1.2.0Статистика   Отзывы о MiTeC E-mail History Browser 1.2.0Отзывы (0)  
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4.00 из 5, всего оценок - 1
  • Рейтинг программы - 4.00 из 5
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E-mail History Browser - утилита для сбора и отображения истории общения по электронной почте. У программы удобный интерфейс с качественным механизмом фильтрации, что предоставляет исчерпывающую информацию о контактах и сообщениях электронной почты. Можно отслеживать и видеть все свои (или чужие) контакты по электронной почте, т.к. абсолютно все сообщения и вложения сохраняются и отображаются.

Поддерживаемые почтовые клиенты:

  • Microsoft Outlook Express
  • Microsoft Windows Mail
  • Microsoft Windows Live Mail
  • Mozilla Thunderbird
Скриншоты MiTeC E-mail History Browser:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаWindows 8, 7, Vista, XP
Интерфейс Английский
Закачек (сегодня/всего)0 / 1 549
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыМониторинг
 Вирусов нет в MiTeC E-mail History Browser 1.1.0 (29 Октябрь 2013)

Отзывы о программе MiTeC E-mail History Browser

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