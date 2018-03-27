Recover My Files для Windows

Recover My Files 6.2.2.2539

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Описание Recover My Files 6.2.2.2539Описание   Скачать Recover My Files 6.2.2.2539СКАЧАТЬ (109,61 Мб) Скриншоты Recover My Files 6.2.2.2539Скриншоты (4)   Статистика Recover My Files 6.2.2.2539Статистика   Отзывы о Recover My Files 6.2.2.2539Отзывы (44)  
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4.48 из 5, всего оценок - 106
  • Рейтинг программы - 4.48 из 5
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Recover My Files - программа позволяет восстанавливать файлы, удаленные через Корзину в операционных системах Windows или потерянные в результате форматирования диска, удаленные вирусами или стертые из-за неожиданного сбоя в работе ПК.

Утилита проста в использовании, не требует тонкой настройки, может восстанавливать данные на жестких дисках, дискетах, zip, compact flash, smart media или любом другом съемном устройстве хранения данных. Recover My Files может работать с файловыми системами: FAT 12, FAT 16, FAT 32 и NTFS.

Скриншоты Recover My Files:

Статус программы Условно-бесплатная | Цена: $69.95
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, XP
Интерфейс Английский
Закачек (сегодня/всего)2 / 128 843
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыВосстановление данных
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Отзывы о программе Recover My Files

Роман про Recover My Files 6.1.2.2479 [26-01-2018]

Непогана програма. Після форматування пройшла 500GB за 4 години і майже все було відновлено чи знайдено з невеликими помилками.
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Чебурашка про Recover My Files 5.2.1.1964 [03-04-2015]

Класс, спасибо, прога супер, с трех флешек инфу вытащил уже!
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Гуцул про Recover My Files 5.2.1.1964 [29-12-2013]

На ДВД-РВ диску не восстановлює нічого. Взагалі його не бачить.
| 3 | Ответить

Tolik про Recover My Files 4.9.6.1518 [15-06-2012]

Ребята, EasyRecovery_Pro_6.22_Portable намного лучше и бесплатная, не нужно искать ключ или покупать хлам
5 | 4 | Ответить

Александр про Recover My Files 4.9.2.1240 [19-10-2011]

Спасал 160 гигов форматитрованого жесткого и еще он был из 3 дисков объеденен в один все нашла! Прога супер. Всего один минус по одному файлу лямзит!
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