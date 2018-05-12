DNS Jumper 2.1
DNS Jumper - небольшое бесплатное приложение для быстрого переключения DNS на ПК для повышения уровня безопасности или увеличения скорости работы в Интернете
QuickSetDNS 1.15
QuickSetDNS - небольшая утилита для изменения DNS-серверов для интернет-соединения
DNS Angel 1.5
DNS Angel - небольшая бесплатная программка для защиты ПК от вредоносных загрузок и веб-сайтов, а также контроля посещаемых веб-ресурсов вашими детьми и блокировки
DNSDataView 1.45
DNSDataView - утилита представляет собой альтернативу для стандартного инструмента Windows NSLookup, который служит для обращения к системе DNS. С помощью
NeuroDNS 1.0
NeuroDNS - небольшое приложение позволяющее операционной системе использовать несколько DNS серверов одновременно