DNS Jumper 2.1 DNS Jumper - небольшое бесплатное приложение для быстрого переключения DNS на ПК для повышения уровня безопасности или увеличения скорости работы в Интернете QuickSetDNS 1.15 QuickSetDNS - небольшая утилита для изменения DNS-серверов для интернет-соединения DNS Angel 1.5 DNS Angel - небольшая бесплатная программка для защиты ПК от вредоносных загрузок и веб-сайтов, а также контроля посещаемых веб-ресурсов вашими детьми и блокировки

DNSDataView 1.45 DNSDataView - утилита представляет собой альтернативу для стандартного инструмента Windows NSLookup, который служит для обращения к системе DNS. С помощью NeuroDNS 1.0 NeuroDNS - небольшое приложение позволяющее операционной системе использовать несколько DNS серверов одновременно