QuickSetDNS для Windows

QuickSetDNS 1.20

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Описание QuickSetDNS 1.20Описание   Скачать QuickSetDNS 1.20СКАЧАТЬ (60 Кб) Скриншоты QuickSetDNS 1.20Скриншоты (4)   Статистика QuickSetDNS 1.20Статистика   Отзывы о QuickSetDNS 1.20Отзывы (0)  
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QuickSetDNS - небольшая утилита для изменения DNS-серверов для интернет-соединения. По умолчанию программа может использовать только сервер Google Public DNS, а также извлекать информацию о DNS из роутера пользователя и восстанавливать первичные настройки, которые были сохранены при первом запуске утилиты. Также утилита позволяет добавлять и альтернативные DNS-сервера в неограниченном количестве.

Что нового в QuickSetDNS 1.20?
  • Добавлены новые сервера
Скриншоты QuickSetDNS:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP
Интерфейс Английский
Закачек (сегодня/всего)0 / 1 887
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыDNS серверы
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