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Конфигуратор для RR08U для Windows

Конфигуратор для RR08U 1.0.3

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Описание Конфигуратор для RR08U 1.0.3Описание   Скачать Конфигуратор для RR08U 1.0.3СКАЧАТЬ (2,35 Мб) Скриншоты Конфигуратор для RR08U 1.0.3Скриншоты (1)   Статистика Конфигуратор для RR08U 1.0.3Статистика   Отзывы о Конфигуратор для RR08U 1.0.3Отзывы (0)  
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Конфигуратор для RR08U - программа, которая предназначена для настройки параметров RFID считывателей с интерфейсом USB типа RR08U, имеющих версию встроенного ПО не ниже v1.70. С её помощью можно как выбирать один из семи "фиксированных" вариантов информационной посылки считывателя, так и настраивать все составляющие восьмого "изменяемого" варианта:

  • "префикс" - до пяти символов, выдаваемых перед кодом метки;
  • "код" - 8 разных форматов выдачи кода метки;
  • "суффикс" - до пяти символов, выдаваемых после кода метки;
  • "окончание" - символ, означающий конец посылки. 

Кроме того, можно управлять дополнительными (сервисными) параметрами считывателя, как например "запрет буззера", "разрешение автономной работы" и "разрешение повтора посылки".

Что нового в Конфигуратор для RR08U 1.0.3?
  • Добавлены новые форматы кода в настройках посылки
Скриншоты Конфигуратор для RR08U:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаWindows 7, Vista, XP
Интерфейс Русский
Закачек (сегодня/всего)3 / 1 410
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыдругое

Отзывы о программе Конфигуратор для RR08U

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