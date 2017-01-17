Конфигуратор для RR08U - программа, которая предназначена для настройки параметров RFID считывателей с интерфейсом USB типа RR08U, имеющих версию встроенного ПО не ниже v1.70. С её помощью можно как выбирать один из семи "фиксированных" вариантов информационной посылки считывателя, так и настраивать все составляющие восьмого "изменяемого" варианта:

"префикс" - до пяти символов, выдаваемых перед кодом метки;

"код" - 8 разных форматов выдачи кода метки;

"суффикс" - до пяти символов, выдаваемых после кода метки;

"окончание" - символ, означающий конец посылки.

Кроме того, можно управлять дополнительными (сервисными) параметрами считывателя, как например "запрет буззера", "разрешение автономной работы" и "разрешение повтора посылки".