Про100 Табельщик 2.1.0.0 Описание СКАЧАТЬ ( 5,46 Мб) Скриншоты (4) Статистика Купить Отзывы (1) Оцените программу!

4.83 из 5, всего оценок - 6 Рейтинг программы - 4.83 из 5

1

2

3

4

5 Про100 Табельщик - приложение, которое предназначено для контроля трудовой дисциплины в коллективе небольшого предприятия. В основе программы лежит совокупность нескольких справочников: справочник сотрудников,

справочник должностей,

справочник подразделений,

справочник идентификаторов. Регистрация времени прихода и ухода сотрудника выполняется путем ввода закрепленного за ним кода доступа (либо с бесконтактной карты посредством RFID-считывателя, либо набором пароля на клавиатуре). Для администратора приложение позволяет выполнять следующие действия: редактирование справочников,

настройка прав доступа сотрудников,

исследование полного журнала операций регистрации и, при необходимости, внесение в него корректив,

создание разнообразных отчетов, с возможностью их экспорта в формат электронной таблицы MS Office или OpenOffice, Среди других преимуществ можно отметить такие возможност полностью "бесконтактная" регистрация прихода⁄ухода (не требуется манипуляций мышкой или клавиатурой),

поддержка рабочего времени в "виртуальных сутках" (начало в одних календарных сутках, а окончание - в следующих),

дополнительный учет "сверхурочного" времени,

поддержка работы со считывателями не только производства "Про100 Системы", но и других производителей,

возможность контроля времени регистрации по источнику точного времени в интернете. Что нового в Про100 Табельщик 2.1.0.0?

Добавлено подробное руководство пользователя;

Добавлен "экспресс-монитор" для поста охраны;

Добавлен дополнительно лицензируемый модуль "Контроль доступа". Скриншоты Про100 Табельщик: Статус программы Условно-бесплатная Операционка Windows 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP Интерфейс Русский, Украинский Закачек (сегодня/всего) 3 / 2 255 Разработчик pro100systems Последнее обновление 17.01.2017 (Сообщить о новой версии) Категории программы Зарплата и кадры Отзывы о программе Про100 Табельщик Генана Жуткий отстой!

| 2 | Ответить Читать все отзывы (1) / Добавить отзыв ТОП-сегодня раздела Новинки раздела Свежие новости