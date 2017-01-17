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Про100 Табельщик 2.1.0.0
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Про100 Табельщик - приложение, которое предназначено для контроля трудовой дисциплины в коллективе небольшого предприятия. В основе программы лежит совокупность нескольких справочников:
- справочник сотрудников,
- справочник должностей,
- справочник подразделений,
- справочник идентификаторов.
Регистрация времени прихода и ухода сотрудника выполняется путем ввода закрепленного за ним кода доступа (либо с бесконтактной карты посредством RFID-считывателя, либо набором пароля на клавиатуре).
Для администратора приложение позволяет выполнять следующие действия:
- редактирование справочников,
- настройка прав доступа сотрудников,
- исследование полного журнала операций регистрации и, при необходимости, внесение в него корректив,
- создание разнообразных отчетов, с возможностью их экспорта в формат электронной таблицы MS Office или OpenOffice,
Среди других преимуществ можно отметить такие возможност
- полностью "бесконтактная" регистрация прихода⁄ухода (не требуется манипуляций мышкой или клавиатурой),
- поддержка рабочего времени в "виртуальных сутках" (начало в одних календарных сутках, а окончание - в следующих),
- дополнительный учет "сверхурочного" времени,
- поддержка работы со считывателями не только производства "Про100 Системы", но и других производителей,
- возможность контроля времени регистрации по источнику точного времени в интернете.
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|Что нового в Про100 Табельщик 2.1.0.0?
- Добавлено подробное руководство пользователя;
- Добавлен "экспресс-монитор" для поста охраны;
- Добавлен дополнительно лицензируемый модуль "Контроль доступа".
|Скриншоты Про100 Табельщик:
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