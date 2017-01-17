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Про100 Табельщик для Windows

Про100 Табельщик 2.1.0.0

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Описание Про100 Табельщик 2.1.0.0Описание   Скачать Про100 Табельщик 2.1.0.0СКАЧАТЬ (5,46 Мб) Скриншоты Про100 Табельщик 2.1.0.0Скриншоты (4)   Статистика Про100 Табельщик 2.1.0.0Статистика   Отзывы о Про100 Табельщик 2.1.0.0Отзывы (1)  
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4.83 из 5, всего оценок - 6
  • Рейтинг программы - 4.83 из 5
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Про100 Табельщик - приложение, которое предназначено для контроля трудовой дисциплины в коллективе небольшого предприятия.  В основе программы лежит совокупность нескольких справочников:

  • справочник сотрудников,
  • справочник должностей,
  • справочник подразделений,
  • справочник идентификаторов.

Регистрация времени прихода и ухода сотрудника выполняется путем ввода закрепленного за ним кода доступа (либо с бесконтактной карты посредством RFID-считывателя, либо набором пароля на клавиатуре).

Для администратора приложение позволяет выполнять следующие действия:

  • редактирование справочников,
  • настройка прав доступа сотрудников,
  • исследование полного журнала операций регистрации и, при необходимости, внесение в него корректив,
  • создание разнообразных отчетов, с возможностью их экспорта в формат электронной таблицы MS Office или OpenOffice,

Среди других преимуществ можно отметить такие возможност

  • полностью "бесконтактная" регистрация прихода⁄ухода (не требуется манипуляций мышкой или клавиатурой),
  • поддержка рабочего времени в "виртуальных сутках" (начало в одних календарных сутках, а окончание - в следующих),
  • дополнительный учет "сверхурочного" времени,
  • поддержка работы со считывателями не только производства "Про100 Системы", но и других производителей,
  • возможность контроля времени регистрации по источнику точного времени в интернете.
Что нового в Про100 Табельщик 2.1.0.0?
  • Добавлено подробное руководство пользователя;
  • Добавлен "экспресс-монитор" для поста охраны;
  • Добавлен дополнительно лицензируемый модуль "Контроль доступа".
Скриншоты Про100 Табельщик:

Статус программы Условно-бесплатная
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP
Интерфейс Русский, Украинский
Закачек (сегодня/всего)3 / 2 255
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыЗарплата и кадры

Отзывы о программе Про100 Табельщик

Генана про Про100 Табельщик 2.0.0.0 [28-10-2016]

Жуткий отстой!
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