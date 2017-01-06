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5 ESEDatabaseView - простая утилита, которая считывает и отображает данные, хранящиеся внутри базы данных Extensible Storage Engine (ESE), известной также как "Jet Blue" или .edb-файл. Программа способна отобразить список всех доступных таблиц в открывшемся файле базы данных, а также позволяет выбрать нужную таблицу для просмотра, после чего отображаются все записи, найденные в выбранной таблице. Выбранные записи легко экспортировать в comma-delimited/tab-delimited/html/xml файл или копировать в буфер обмена (Ctrl + C), чтобы потом вставить в Excel или другие приложение для работы с таблицами.