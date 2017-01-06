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ESEDatabaseView для Windows

ESEDatabaseView 1.43

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Описание ESEDatabaseView 1.43Описание   Скачать ESEDatabaseView 1.43СКАЧАТЬ (69 Кб) Скриншоты ESEDatabaseView 1.43Скриншоты (3)   Статистика ESEDatabaseView 1.43Статистика   Отзывы о ESEDatabaseView 1.43Отзывы (0)  
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4.00 из 5, всего оценок - 1
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ESEDatabaseView - простая утилита, которая считывает и отображает данные, хранящиеся внутри базы данных Extensible Storage Engine (ESE), известной также как "Jet Blue" или .edb-файл. Программа способна отобразить список всех доступных таблиц в открывшемся файле базы данных, а также позволяет выбрать нужную таблицу для просмотра, после чего отображаются все записи, найденные в выбранной таблице. Выбранные записи легко экспортировать в comma-delimited/tab-delimited/html/xml файл или копировать в буфер обмена (Ctrl + C), чтобы потом вставить в Excel или другие приложение для работы с таблицами.

Скриншоты ESEDatabaseView:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP
Интерфейс Английский
Закачек (сегодня/всего)2 / 1 509
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыБазы данных

Отзывы о программе ESEDatabaseView

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