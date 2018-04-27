MX Player кодек (ARMv7 NEON) 1.9.9 для Android MX Player кодек (ARMv7 NEON) – дополнительный модуль для популярного видео проигрывателя MX Player. Он содержит набор кодеков для девайсов с ядром ARMv7 NEON, что MX Player кодек (ARMv6 VFP) 1.7.39 для Android MX Player кодек (ARMv6 VFP) – дополнительный модуль для популярного видео проигрывателя MX Player. Он содержит набор кодеков для девайсов с ядром ARMv6 VFP, что MX Player кодек (x86) 1.7.39 для Android MX Player кодек (x86) – дополнительный модуль для популярного видео проигрывателя MX Player. Он содержит набор кодеков для девайсов с ядром x86, что может увеличить

Adobe Flash Player 11.1.115.81 / 11.1.111.73 для Android Adobe Flash Player – мультимедийная платформа, созданная для просмотра и воспроизведения контента в формате Flash. Некоторые Android-приложения также требуют наличия MX Player кодек (ARMv7) 1.9.9 для Android MX Player кодек (ARMv7) – дополнительный модуль для популярного видео проигрывателя MX Player. Он содержит набор кодеков для девайсов с ядром ARMv7, что может RockPlayer Lite 1.7.7 для Android RockPlayer Lite — простой и удобный видео-плеер, позволяющий воспроизводить большинство популярных форматов (AVI, MKV, MP4, MOV. и др). При необходимости приложение