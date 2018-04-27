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MX Player кодек (x86) для Android

MX Player кодек (x86) 1.9.19 для Android

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Описание MX Player кодек (x86) 1.9.19 для AndroidОписание   Скачать MX Player кодек (x86) 1.9.19 для AndroidСКАЧАТЬ (7,65 Мб) Скриншоты MX Player кодек (x86) 1.9.19 для AndroidСкриншоты (5)   Статистика MX Player кодек (x86) 1.9.19 для AndroidСтатистика   Отзывы о MX Player кодек (x86) 1.9.19 для AndroidОтзывы (2)  
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2.86 из 5, всего оценок - 7
  • Рейтинг программы - 2.86 из 5
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MX Player кодек (x86) - набор кодеков для Android устройств, основанных на архитектуре x86 (включая Intel Atom, Intel Core family), который расширяет список поддерживаемых форматов популярного плеера MX Player.

Примечание! MX Player кодек (x86) это дополнительный модуль для проигрывателя MX Player и не является самостоятельным приложением.

Скриншоты MX Player кодек (x86):

Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 2.x, 3.x, 4.x, 5.x, 6.x, 7.x
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)2 / 28 325
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыКодеки
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Отзывы о программе MX Player кодек (x86)

AxelRamm про MX Player кодек (x86) 1.7.39 для Android [05-12-2015]

На планшете Onda v891w (Intel Atom Z3735F) этот кодек не заработал...перепробовал вобще все кодеки, я в печали( Помогите!
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Ден про MX Player кодек (x86) 1.7.23 для Android [07-02-2014]

Спасибо! Только этот кодек и заработал на ASUS Fonepad ME371MG. И это понятно - ведь ядро - Атом.
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