Avira EU-Cleaner для Windows

Avira EU-Cleaner 29.01.2017

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Описание Avira EU-Cleaner 29.01.2017Описание   Скачать Avira EU-Cleaner 29.01.2017СКАЧАТЬ (2,11 Мб) Скриншоты Avira EU-Cleaner 29.01.2017Скриншоты (3)   Статистика Avira EU-Cleaner 29.01.2017Статистика   Отзывы о Avira EU-Cleaner 29.01.2017Отзывы (0)  
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Avira EU-Cleaner - простой бесплатный антивирусный сканер, выполняющий проверку системы на наличие вирусов и других потенциальных угроз. В случае обнаружения вредоносного ПО утилита позволяет очищать и восстанавливать систему. Не требует установки и регистрации. Не взаимодействует и не конфликтует с установленными антивирусными программами

Возможности EU-Cleaner:

 

  • Копирование приложения на внешний носитель (например, USB-флешку) для проверки систем других компьютеров, неподключенных к Интернету
  • Обновление вирусных сигнатур при каждом запуске EU-Cleaner
  • Антивирусное сканирование
  • Полное сканирование системы
  • Функция “Quick scan“ для быстрой проверки
  • Очистка системы и лечение вредоносного ПО
  • Подробные отчеты после каждого сканирования
Скриншоты Avira EU-Cleaner:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP
Интерфейс Английский
Закачек (сегодня/всего)0 / 5 809
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыАнтивирусы

Отзывы о программе Avira EU-Cleaner

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Отзывов о программе Avira EU-Cleaner 29.01.2017 пока нет, можете добавить...

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