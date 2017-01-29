Avira EU-Cleaner - простой бесплатный антивирусный сканер, выполняющий проверку системы на наличие вирусов и других потенциальных угроз. В случае обнаружения вредоносного ПО утилита позволяет очищать и восстанавливать систему. Не требует установки и регистрации. Не взаимодействует и не конфликтует с установленными антивирусными программами
Возможности EU-Cleaner:
Копирование приложения на внешний носитель (например, USB-флешку) для проверки систем других компьютеров, неподключенных к Интернету
Обновление вирусных сигнатур при каждом запуске EU-Cleaner