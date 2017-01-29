Avira EU-Cleaner 29.01.2017 Описание СКАЧАТЬ ( 2,11 Мб) Скриншоты (3) Статистика Отзывы (0) Оцените программу!

5.00 из 5, всего оценок - 7 Рейтинг программы - 5.00 из 5

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5 Avira EU-Cleaner - простой бесплатный антивирусный сканер, выполняющий проверку системы на наличие вирусов и других потенциальных угроз. В случае обнаружения вредоносного ПО утилита позволяет очищать и восстанавливать систему. Не требует установки и регистрации. Не взаимодействует и не конфликтует с установленными антивирусными программами Возможности EU-Cleaner: Копирование приложения на внешний носитель (например, USB-флешку) для проверки систем других компьютеров, неподключенных к Интернету

Обновление вирусных сигнатур при каждом запуске EU-Cleaner

Антивирусное сканирование

Полное сканирование системы

Функция “Quick scan“ для быстрой проверки

Очистка системы и лечение вредоносного ПО

Подробные отчеты после каждого сканирования Скриншоты Avira EU-Cleaner: Статус программы Бесплатная Операционка Windows 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP Интерфейс Английский Закачек (сегодня/всего) 0 / 5 809 Разработчик Avira GmbH Последнее обновление 29.01.2017 (Сообщить о новой версии) Категории программы Антивирусы Отзывы о программе Avira EU-Cleaner Admin Отзывов о программе Avira EU-Cleaner 29.01.2017 пока нет, можете добавить... Читать все отзывы (0) / Добавить отзыв ТОП-сегодня раздела Новинки раздела Свежие новости