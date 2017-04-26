Synei System Utilities для Windows

Synei System Utilities Free 4.60

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Описание Synei System Utilities Free 4.60Описание   Скачать Synei System Utilities Free 4.60СКАЧАТЬ (4,78 Мб) Скриншоты Synei System Utilities Free 4.60Скриншоты (9)   Статистика Synei System Utilities Free 4.60Статистика   Отзывы о Synei System Utilities Free 4.60Отзывы (1)  
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4.38 из 5, всего оценок - 8
  • Рейтинг программы - 4.38 из 5
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Synei System Utilities - набор утилит и инструментов для полной настройки, ускорения, очистки, восстановления и обеспечения безопасности системы компьютера. С помощью этой программы можно настроить многие параметры и приложения такие как интернет-приложения, игры, браузеры, системные данные и многое другое.

Synei System Utilities позволяет очистить компьютер от мусора, оптимизировать сервисы и программы автозагрузки, ускорить работу системы, дефрагментировать диски, почистить реестр и оперативную память, а также многое другое.

Интерфейс очень удобен в работе, настройка запускаемых инструментов выполняется установкой метки в соответствующих полях, после чего всего лишь одним кликом мышки включаются все необходимые процессы оптимизации.

Что нового в Synei System Utilities Free 4.60?
  • Исправлены ошибки
Скриншоты Synei System Utilities:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP
Интерфейс Английский
Закачек (сегодня/всего)8 / 5 334
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыРеестр, Автозагрузка - Очистка диска - Настройка, оптимизация
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Отзывы о программе Synei System Utilities

Рост про Synei System Utilities Free 1.70 [19-11-2013]

Программа отличная, особенно порадовал модуль очистки диска, секция "Advanced" - лучше пока не встречал. Пользуюсь полной версией, только положительные впечатления.
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