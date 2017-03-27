UltraISO 9.6.6.3300 UltraISO - незаменимый инструмент для работы с образами дисков. Поможет выполнить запись и копирование компакт-дисков, отредактировать и создать образы, записать их на диски. Большое количество опций помогут выполнить любую операцию с образами Nero Burning ROM 18.0.16000 Nero Burning ROM - популярное приложение для прожига CD/DVD/Blu-ray дисков, обладающее поддержкой всех типов приводов и оптических носителей. Присутствует возможность работы с файлами образов, копирования дисков, перекодирования аудио, стирание дисков DAEMON Tools Pro 8.1.0.0654 DAEMON Tools Pro - популярный инструмент для эмуляции оптических дисков и виртуализации приводов с дополнительными возможностями монтирования образов

ImgBurn 2.5.8.0 ImgBurn - бесплатный интсрумент для записи образов CD/DVD-дисков, который умеет работать практически с любыми приводами и накопителями. Приложение поддерживает большинство форматов файлов-образов, умеет анализировать качество записи, верификацию данных Nero 2017 1.10.0.6 Nero - одна из самых популярных программ для работы с мультимедиа, с помощью которой можно записывать CD/DVD/Blu-ray диски, редактировать видео, копировать диски, конвертировать и воспроизводить мультимедийные файлы BurnAware Free 10.1 BurnAware Free - отличная утилита для прожига CD, DVD и Blu-ray дисков, с помощью которой можно без проблем записывать аудио и видео диски, создавать образы дисков, осуществлять верификацию данных и пр. Поддерживаются все аппаратные интерфейсы