Ignition для Windows

Ignition 2.22.0.69

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Описание Ignition 2.22.0.69Описание   Скачать Ignition 2.22.0.69СКАЧАТЬ (1,73 Мб) Скриншоты Ignition 2.22.0.69Скриншоты (3)   Статистика Ignition 2.22.0.69Статистика   Отзывы о Ignition 2.22.0.69Отзывы (0)  
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4.00 из 5, всего оценок - 2
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Ignition - полезное приложение для оптимизации процесса записи CD/DVD дисков. Эта утилита позволяет экономить пространство на дисках, оптимизируя способ размещения файлов в записываемом проекте  по созданию диска с данными или аудио CD. Интерфейс программы интуитивно понятен даже для неопытных пользователей. Он разделен на 3 основных раздела, где выбирается тип диска, записываемые файлы, отображены команды управления (добавить, удалить, сбросить, оптимизировать и др.). Таким образом, выбрав данные для записи на диск и нажав "оптимизировать", приложение выберет наиболее подходящий вариант их размещения.

Основные возможности Ignition:

  • Поддержка CD объемом 650 и 700 Mб, DVD (в том числе и двухслойные),
  • Возможность создания ISO-образов (требуется установить предварительно CopyToDVD),
  • Автоматическое создание папки для каждого оптимизированного диска,
  • Создание текстового файла, содержащего список оптимизированных данных каждого компакт-диска,
  • Возможность записи CD, DVD дисков (требуется установить предварительно CopyToDVD).
Скриншоты Ignition:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)1 / 2 082
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыЗапись

Отзывы о программе Ignition

Admin

Отзывов о программе Ignition 2.22.0.69 пока нет, можете добавить...

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