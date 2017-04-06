XnSketch - интересное графическое приложение, с помощью которого можно ретушировать фотографии, превратив их в стилизованные изображения. Утилита позволяет настроить яркость, контрастность изображения, отрегулировать насыщенность и другие параметры.

В наличии 18 различных готовых эффектов (черно-белый, неон, гравюра, угольные наброски, пастельные мелки, карандаши, масло и др.), и для каждого из них имеется возможность дополнительной настройки параметров - граница штрихов, размытие, прозрачность и т.д. Интерфейс программы интуитивно понятен, что позволит освоить ее работу без особых трудностей.

Поддерживаются все используемые графические форматы, а готовое изображение сохраняется в форматы PNG и JPG. При необходимости созданные изображения можно прямо из утилиты отправить по электронной почте или загрузить на некоторые популярные ресурсы - ImageShack, Picasa, Imgur, Tumblr, Facebook и др.