XnSketch для Windows

XnSketch 1.18

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Описание XnSketch 1.18Описание   Скачать XnSketch 1.18СКАЧАТЬ (13,5 Мб) Скриншоты XnSketch 1.18Скриншоты (4)   Статистика XnSketch 1.18Статистика   Отзывы о XnSketch 1.18Отзывы (0)  
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4.50 из 5, всего оценок - 2
  • Рейтинг программы - 4.50 из 5
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XnSketch - интересное графическое приложение, с помощью которого можно ретушировать фотографии, превратив их в стилизованные изображения. Утилита позволяет настроить яркость, контрастность изображения, отрегулировать насыщенность и другие параметры.

В наличии 18 различных готовых эффектов (черно-белый, неон, гравюра, угольные наброски, пастельные мелки, карандаши, масло и др.), и для каждого из них имеется возможность дополнительной настройки параметров - граница штрихов, размытие, прозрачность и т.д. Интерфейс программы интуитивно понятен, что позволит освоить ее работу без особых трудностей.

Поддерживаются все используемые графические форматы, а готовое изображение сохраняется в форматы PNG и JPG. При необходимости созданные изображения можно прямо из утилиты отправить по электронной почте или загрузить на некоторые популярные ресурсы - ImageShack, Picasa, Imgur, Tumblr, Facebook и др.

Скриншоты XnSketch:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP
Интерфейс Английский
Закачек (сегодня/всего)1 / 1 971
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыФото

Отзывы о программе XnSketch

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Отзывов о программе XnSketch 1.18 пока нет, можете добавить...

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