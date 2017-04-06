MSI Afterburner 4.3.0 Final MSI Afterburner - настоящая находка для истинного оверклокера, с помощью которой можно осуществлять разгон видеокарт NVIDIA и AMD. Утилита включает в себя инструменты для регулировки скорости вращения вентиляторов, напряжения питания GPU и видеопамяти SpeedFan 4.52 SpeedFan - бесплатный и удобный в использовании инструмент для контроля за температурой и скоростью вращения вентиляторов, с возможностью их управления. Приложение может отображать изменения параметров в виде графиков HWMonitor 1.31 HWMonitor - бесплатная утилита для мониторинга параметров работы различных компонентов ПК, как например температура центрального процессора, видеочипа и жесткого диска, скорость вращения вентиляторов, напряжения питания и многое другое

EVEREST Ultimate Edition 5.50 EVEREST Ultimate Edition - одно из лучших приложений для диагностики, тестирования и анализа конфигурации компьютера. Предоставляет подробную информацию об аппаратных и программных средствах вашего ПК и предлагает настройки для их оптимальной работы AIDA64 Extreme Edition 5.90.4200 AIDA64 Extreme Edition - незаменимое приложение для диагностики ПК с возможностью проведения тестирования отдельных его компонентов, как например процессор, оперативная память и внутренние накопители. Присутствует детальная информация об аппаратной части Speccy 1.30.730 Speccy - небольшая бесплатная программа, позволяющая узнать массу полезной информации об установленных в ПК компонентах, как например ЦП, ОЗУ, жесткие диски, мат. плата, видеокарта, сетевые адаптеры и многое другое