ИнфоСтарт для Windows

ИнфоСтарт 1070

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Описание ИнфоСтарт 1070Описание   Скачать ИнфоСтарт 1070СКАЧАТЬ (360 Кб) Скриншоты ИнфоСтарт 1070Скриншоты (3)   Статистика ИнфоСтарт 1070Статистика   Отзывы о ИнфоСтарт 1070Отзывы (0)  
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ИнфоСтарт - cредство обеспечения информативного старта Windows. Осуществляет визуально-информативную загрузку Windows ради доброго состояния компьютера и его владельца.

Запоминает следующие технические параметры на момент загрузки Windows:

  • размер свободной памяти;
  • объём свободного дискового пространства;
  • реальная скорость работы процессора;
  • реальная скорость работы с памятью (отдельно запись и чтение);
  • реальная техническая скорость работы диска (отдельно запись и чтение).

Помнит данные за последние 32 запуска, как автоматические при старте Windows, так и ручные. Ручной запуск программы позволяет внимательно рассмотреть результаты тестов и настроить поведение программы по вашему вкусу.
Объём свободной памяти, скорострельность процессора и скорость проверки памяти измеряются и отображаются ежесекундно.

Скриншоты ИнфоСтарт:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаWindows 7, Vista, XP
Интерфейс Русский
Закачек (сегодня/всего)9 / 1 599
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыМониторинг
 Вирусов нет в ИнфоСтарт 1015 (22 Ноябрь 2013)

Отзывы о программе ИнфоСтарт

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