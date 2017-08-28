CCleaner 5.33.6162 CCleaner - популярное приложение для оптимизации ПК, чистки реестра и удаления различного мусора из системы. Освобождает пространство на жестких дисках, благодаря Vit Registry Fix 9.5.9 Free Vit Registry Fix - полезный инструмент для очистки системного реестра от ошибок и устаревших данных, который обладает мощным автоматическим средством сканирования и Starter 5.6.2.9 Starter - Позволяет управлять запуском программ при старте Windows (Автозагрузка, реестр) и немного процессами. Позволяет комфортно редактировать содержание папки

CCleaner Portable 5.33.6162 CCleaner Portable - портативная (переносная, не требующая инсталляции на компьютер) версия утилиты CCleaner для чистки системного мусора Autoruns 13.71 Autoruns - программа для контроля автоматической загрузки различных приложений, сервисов и компонентов, стартующих при загрузке операционной системы Wise Registry Cleaner 9.46 Build 618 Free Wise Registry Cleaner - инструмент для безопасной очистки системного реестра от некорректных и устаревших ключей и записей. Присутствует детальное описание найденных