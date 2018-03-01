BleachBit для Windows

BleachBit 2.0

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Описание BleachBit 2.0Описание   Скачать BleachBit 2.0СКАЧАТЬ (8,58 Мб) Скриншоты BleachBit 2.0Скриншоты (5)   Статистика BleachBit 2.0Статистика   Отзывы о BleachBit 2.0Отзывы (2)  
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4.50 из 5, всего оценок - 6
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BleachBit - бесплатная и простая в эксплуатации программа, которая предназначена для тщательной очистки операционной системы от различного цифрового мусора, а также следов пребывания пользователя в Интернете.

Достаточно вручную выбрать пункты очистки (причем присутствует защита от необдуманных действий пользователя) и нажать соответствующую кнопку, после чего будут безвозвратно удалены все файлы для выбранных операций.

В правой части окна программы присутствуют пояснения для каждого пункта очистки, что будет очень кстати для неопытных пользователей. Также имеется возможность загружать и обновлять шаблоны очистки от сообщества.

Скриншоты BleachBit:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP
Интерфейс Английский
Закачек (сегодня/всего)10 / 4 102
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыОчистка диска
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Отзывы о программе BleachBit

Александр про BleachBit 1.12 [31-01-2017]

Хорошая чистилка: простая и удобная, да ещё есть возможность добавлять свои папки и файлы для очистки. Пользовался ею под Linux, недавно узнал, что есть версия под Windows. Раньше под Windows пользовался CCleaner, но там много лишнего. Теперь и под Windows пользуюсь BleachBit.
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из деревни про BleachBit 1.0 [27-12-2013]

Нормальная чистилка.Очень просто чистит различный мусор.
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