BleachBit - бесплатная и простая в эксплуатации программа, которая предназначена для тщательной очистки операционной системы от различного цифрового мусора, а также следов пребывания пользователя в Интернете.

Достаточно вручную выбрать пункты очистки (причем присутствует защита от необдуманных действий пользователя) и нажать соответствующую кнопку, после чего будут безвозвратно удалены все файлы для выбранных операций.

В правой части окна программы присутствуют пояснения для каждого пункта очистки, что будет очень кстати для неопытных пользователей. Также имеется возможность загружать и обновлять шаблоны очистки от сообщества.