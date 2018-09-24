FBCacheView для Windows

FBCacheView 1.20

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Описание FBCacheView 1.20Описание   Скачать FBCacheView 1.20СКАЧАТЬ (84 Кб) Скриншоты FBCacheView 1.20Скриншоты (3)   Статистика FBCacheView 1.20Статистика   Отзывы о FBCacheView 1.20Отзывы (0)  
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FBCacheView - небольшая программа для сканирования и поиска в кэше браузеров IE, FireFox, Chrome всех изображений из посещенных страниц социальной сети Facebook.

Программа покажет непосредственно профильные картинки, а также загруженные на страницу изображения и полученные со сторонних ресурсов. Для каждого изображения доступно к просмотру его адрес, используемый браузер, формат файла, время и дата создания, размер, внешняя ссылка (при наличии).

Скриншоты FBCacheView:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP
Интерфейс Английский
Закачек (сегодня/всего)0 / 1 500
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыФото
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Отзывы о программе FBCacheView

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