Используя программу вы нажатием одной кнопки сможете настроить компьютер для участия в электронных процедурах тендера, аукциона или электронной котировки. Так же вы сможете настроить ваш компьютер для работы на портале Госуслуг и Федеральной налоговой службы. Все настройки производится в соответствии с требовании федеральных законов 44-ФЗ и 223-ФЗ.

Отзывы о программе Настройка ЭЦП Владимир А нам программа нравится. Очень быстро и хорошо все настраивает.

Есть конечно один момент, что настраивает она только тот компьютер, где была активирована, но зато сколько угодно раз. Да и за такие копейки, сколько стоит сама программа, нет ничего удивительного что она лицензируется на один ПК.

До покупки программы, я настраивал компьютер в удостоверяющем центре "Тензор", так с меня брали по 2500 рублей за разовую настройку компьютера, а тут всего 200-300 рублей на целый год, хоть унастраивайся себе!



А любителем "за чужой счет в рай въехать" я могу сказать так: что же ты дружочек сам сделал для того, чтобы другие люди могли сказать тебе спасибо в вопросе настройки? Ничего не сделал, ну это и не удивительно. Есть получается и оказываются еще у нас любители втихушку оклеветать хороший продукт, причем так делают только те люди, кто сам ничего никогда не изготавливал, не производил, именно "потребители" в самом плохом смысле этого слова. Хорошо что такие люди у нас отмирают как класс, все же не в 30-х годах живем.



Разработчикам же я хочу сказать огромное спасибо за программу!

Еще бы скидки сделали под новый год, я бы тогда сразу себе штук 5 лицензий купил ))

| | Ответить Разработчик Доброго времени!



Обновление программы \\\"ПО ЭТП\\\" v 9.4.9 от 22.04.2015



Все предыдущие версии могут быть автоматически обновлены до данной версии, достаточно выразить своё согласие, нажатием кнопки \\\"Да\\\" при запросе программы. Все обновления предоставляются бесплатно.

Теперь наша программа поддерживает Windows 8.1 и Internet Explorer 11 с новыми обновлениями данных.



В полнофункциональном режиме \\\"ПО ЭТП\\\" позволяет настроить компьютер пользователя ЭП для следующих ресурсов:



1. Сбербанк-АСТ

2. ОАО \\\"ЕЭТП\\\"

3. РТС-тендер

4. ММВБ

5. Заказ-РФ

6. Портал госуслуги РФ

7. Портал госзакупки РФ

8. Росалкогольрегулированиe

9. Портал поставщиков г.Москва

10. Торговый портал Fabrikant.ru (http://www.fabrikant.ru)

11. Площадка В2В (http://www.b2b-center.ru)

12. ФНС России (http://www.nalog.ru)



Пожелания и отзывы можно писать прямо здесь или по адресу http://poetp.ru/poetp-ru-6/ (вкладка \"Контакты\")

| | Ответить Влад Удобная программа, действительно удобная. Не ожидал что такая программа есть. В удостоверяющих центрах за настройку берут от 1500 рублей и это ЗА ОДИН РАЗ! (ХАПУГИ!)

А тут на год, в общем мне не жалко заплатить 200 рублей чтобы не му... с настройками.

Разработчик, спасибо за полезную программу!

| | Ответить Ретр А чего там настраивать то ? Не знал что за это еще и денег кучу отваливают ! )))

| | Ответить Александр У меня ноут новый. Начал разбираться, как винду 8 заставить работать с Заказ Рф площадкой. Подробности пропущу, одни ма...ы по этому поводу. Короче, единственно что мне помогло так это ваша прога, парни. Да и еще оценил удобство установки личного сертификата эцп. Удобно! Спасибо за полезную софтину!

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