MiTeC Windows File Analyzer 2.6.4 Описание СКАЧАТЬ ( 1,22 Мб) Скриншоты (4) Статистика Отзывы (0) Оцените программу!

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5 Windows File Analyzer - системная утилита, которая проводит анализ компьютера с целью его оптимизации и улучшения производительности. Приложение содержит ряд инструментов для определения возможных причин, которые могут ухудшать и ухудшают работу системы. Детекторы приложения позволяют считывать и отображать данные index.dat, где содержится информация о куки и временных файлах, ярлыков, корзины и многих других файлов. Интерфейс программы удобен и интуитивно понятен, что дает возможность качественно интерпретировать полученные результаты и возможные пути исправления проблем. При необходимости полученный отчет можно распечатать. Скриншоты MiTeC Windows File Analyzer: Статус программы Бесплатная Операционка Windows 7, Vista, XP Интерфейс Английский Закачек (сегодня/всего) 4 / 1 675 Разработчик MiTeC Последнее обновление 27.12.2016 (Сообщить о новой версии) Категории программы Диагностика, тесты Отзывы о программе MiTeC Windows File Analyzer Admin Отзывов о программе MiTeC Windows File Analyzer 2.6.4 пока нет, можете добавить... Читать все отзывы (0) / Добавить отзыв ТОП-сегодня раздела Новинки раздела Свежие новости