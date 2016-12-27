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MiTeC Windows File Analyzer для Windows

MiTeC Windows File Analyzer 2.6.4

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Описание MiTeC Windows File Analyzer 2.6.4Описание   Скачать MiTeC Windows File Analyzer 2.6.4СКАЧАТЬ (1,22 Мб) Скриншоты MiTeC Windows File Analyzer 2.6.4Скриншоты (4)   Статистика MiTeC Windows File Analyzer 2.6.4Статистика   Отзывы о MiTeC Windows File Analyzer 2.6.4Отзывы (0)  
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3.00 из 5, всего оценок - 2
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Windows File Analyzer - системная утилита, которая проводит анализ компьютера с целью его оптимизации и улучшения производительности. Приложение содержит ряд инструментов для определения возможных причин, которые могут ухудшать и ухудшают работу системы. Детекторы приложения позволяют считывать и отображать данные index.dat, где содержится информация о куки и временных файлах, ярлыков, корзины и многих других файлов. Интерфейс программы удобен и интуитивно понятен, что дает возможность качественно интерпретировать полученные результаты и возможные пути исправления проблем. При необходимости полученный отчет можно распечатать.

Скриншоты MiTeC Windows File Analyzer:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаWindows 7, Vista, XP
Интерфейс Английский
Закачек (сегодня/всего)4 / 1 675
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыДиагностика, тесты
 Вирусов нет в MiTeC Windows File Analyzer 2.6 (16 Декабрь 2013)

Отзывы о программе MiTeC Windows File Analyzer

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