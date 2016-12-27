Windows File Analyzer - системная утилита, которая проводит анализ компьютера с целью его оптимизации и улучшения производительности. Приложение содержит ряд инструментов для определения возможных причин, которые могут ухудшать и ухудшают работу системы. Детекторы приложения позволяют считывать и отображать данные index.dat, где содержится информация о куки и временных файлах, ярлыков, корзины и многих других файлов. Интерфейс программы удобен и интуитивно понятен, что дает возможность качественно интерпретировать полученные результаты и возможные пути исправления проблем. При необходимости полученный отчет можно распечатать.