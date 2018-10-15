Мои продажи - бесплатная программа для учета продаж и товаров. Предназначена для розничных торговых точек, которые работают по "упрощенке"

Отзывы о программе Абак Юрий При повторном запуске выдает ошибку, и приходится постоянно переустанавливать программу, что очень неудобно. Подскажите как избавиться от проблемы. Заранее спасибо.

| | Ответить Александр Юрий Запускать от имени администратора

| | Ответить кубанер Вылетает с ошибкой ввода/вывода Win7_64

| 2 | Ответить ветхое жилье К программе для составления смет дополнительно мобильные приложения "ветхое жилье" и "активный поиск инвесторов" будет ?

1 | | Ответить Александр Здравствуйте!

На данный момент, с целью облегчения программы, для экспорта/импорта файлов Excel используются библиотеки Microsoft, поэтому с аналогичными продуктами Excel от других производителей связь невозможна. Если будут поступать просьбы, подобные Вашей, встрою таблицу в саму программу. Тем не менее, во-первых, расценки редактируются в Абаке, во-вторых, если возникает надобность использовать их на другой машине, то можно скопировать вручную. База с расценками 'comprice.DB' находится в папке '.../Sp', если у Вас создано несколько баз, то все они имеют имя 'comprice + ваше имя.DB'. По всем вопросам и с предложениями прошу обращаться на сайте программы http://alexpnz.ru/contact-us/

Спасибо, всего наилучшего!

| | Ответить Лара Здравствуйте, Александр! Понравилась программа, пользуюсь три месяца, замечаний нет, только одно слово: Спасибо!

Есть только вопрос. На моем ноутбуке не установлен office, соответственно я расценки и сметы могу только вывести на печать, но не могу сохранить, не могу редактировать, отправлять. Но установлен LibreOffice, аналог excel. Как я смогла бы самостоятельно изменить выгрузку смет и расценок на формат LibreOffice?

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