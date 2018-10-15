Абак для Windows

Абак 4.0.0.2

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Описание Абак 4.0.0.2Описание   Скачать Абак 4.0.0.2СКАЧАТЬ (6,87 Мб) Скриншоты Абак 4.0.0.2Скриншоты (4)   Статистика Абак 4.0.0.2Статистика   Отзывы о Абак 4.0.0.2Отзывы (14)  
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4.75 из 5, всего оценок - 4
  • Рейтинг программы - 4.75 из 5
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Абак - программа для составления смет и актов выполненных работ в упрощенном варианте. В результате работы создается документ в формате 6-и графки.

Особенности:

  • Учёт финансовых средств, полученных от клиента с включением отчёта в смету.
  • Смета может включать перечень материалов, необходимых для производства работ.
  • Встроенные расценки редактируются. При необходимости, смету и расценки можно экспортировать в формат Excel.
  • Имеется возможность составить документ по шаблонам, создать собственные шаблоны.
  • Автоматический расчёт площадей стен, полов, периметров полов и потолков, погонных метров оконных откосов . Занесение в смету данных из схемы одним нажатием кнопки (гиперссылки) с последующим отслеживанием. Т.е., в случае изменения каких либо данных в схеме, объёмы пересчитываются и переписываются в тех графах сметы, где имеются ссылки на схему.
  • Автоматически заполняемый список «Заказчики». Данный список позволяет быстро загружать документы, исключая поиск нужных файлов на диске.
  • Программа может работать одновременно с двумя документами. Второй документ открывается в режиме просмотра и служит своеобразной шпаргалкой.
Что нового в Абак 4.0.0.2?
  • новый интерфейс
  • улучшены схемы помещений
  • количество схем без ограничений
  • редактор коэффициентов - 8 встроенных и добавление пользовательских коэффициентов
  • привязка ресурсов к расценкам
  • кассовая книга
  • созданы формы для подрядчиков и заказчиков
  • облегчена работа с расценками и материалами
Скриншоты Абак:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7
Интерфейс Русский
Закачек (сегодня/всего)2 / 2 919
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыВедение дел
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Отзывы о программе Абак

Юрий про Абак 3.52 [25-11-2015]

При повторном запуске выдает ошибку, и приходится постоянно переустанавливать программу, что очень неудобно. Подскажите как избавиться от проблемы. Заранее спасибо.
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Александр в ответ Юрий про Абак 3.52 [29-11-2015]

Запускать от имени администратора
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кубанер про Абак 3.52 [22-12-2014]

Вылетает с ошибкой ввода/вывода Win7_64
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ветхое жилье про Абак 3.52 [22-05-2014]

К программе для составления смет дополнительно мобильные приложения "ветхое жилье" и "активный поиск инвесторов" будет ?
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Александр про Абак 3.50 [29-04-2014]

Здравствуйте!
На данный момент, с целью облегчения программы, для экспорта/импорта файлов Excel используются библиотеки Microsoft, поэтому с аналогичными продуктами Excel от других производителей связь невозможна. Если будут поступать просьбы, подобные Вашей, встрою таблицу в саму программу. Тем не менее, во-первых, расценки редактируются в Абаке, во-вторых, если возникает надобность использовать их на другой машине, то можно скопировать вручную. База с расценками 'comprice.DB' находится в папке '.../Sp', если у Вас создано несколько баз, то все они имеют имя 'comprice + ваше имя.DB'. По всем вопросам и с предложениями прошу обращаться на сайте программы http://alexpnz.ru/contact-us/
Спасибо, всего наилучшего!
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Лара про Абак 3.50 [29-04-2014]

Здравствуйте, Александр! Понравилась программа, пользуюсь три месяца, замечаний нет, только одно слово: Спасибо!
Есть только вопрос. На моем ноутбуке не установлен office, соответственно я расценки и сметы могу только вывести на печать, но не могу сохранить, не могу редактировать, отправлять. Но установлен LibreOffice, аналог excel. Как я смогла бы самостоятельно изменить выгрузку смет и расценок на формат LibreOffice?
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