Абак - программа для составления смет и актов выполненных работ в упрощенном варианте. В результате работы создается документ в формате 6-и графки.
Особенности:
Учёт финансовых средств, полученных от клиента с включением отчёта в смету.
Смета может включать перечень материалов, необходимых для производства работ.
Встроенные расценки редактируются. При необходимости, смету и расценки можно экспортировать в формат Excel.
Имеется возможность составить документ по шаблонам, создать собственные шаблоны.
Автоматический расчёт площадей стен, полов, периметров полов и потолков, погонных метров оконных откосов . Занесение в смету данных из схемы одним нажатием кнопки (гиперссылки) с последующим отслеживанием. Т.е., в случае изменения каких либо данных в схеме, объёмы пересчитываются и переписываются в тех графах сметы, где имеются ссылки на схему.
Автоматически заполняемый список «Заказчики». Данный список позволяет быстро загружать документы, исключая поиск нужных файлов на диске.
Программа может работать одновременно с двумя документами. Второй документ открывается в режиме просмотра и служит своеобразной шпаргалкой.
Что нового в Абак 4.0.0.2?
новый интерфейс
улучшены схемы помещений
количество схем без ограничений
редактор коэффициентов - 8 встроенных и добавление пользовательских коэффициентов
Вылетает с ошибкой ввода/вывода Win7_64 | 2 | Ответить
ветхое жилье про Абак 3.52 [22-05-2014]
К программе для составления смет дополнительно мобильные приложения "ветхое жилье" и "активный поиск инвесторов" будет ? 1 | | Ответить
Александр про Абак 3.50 [29-04-2014]
Здравствуйте!
На данный момент, с целью облегчения программы, для экспорта/импорта файлов Excel используются библиотеки Microsoft, поэтому с аналогичными продуктами Excel от других производителей связь невозможна. Если будут поступать просьбы, подобные Вашей, встрою таблицу в саму программу. Тем не менее, во-первых, расценки редактируются в Абаке, во-вторых, если возникает надобность использовать их на другой машине, то можно скопировать вручную. База с расценками 'comprice.DB' находится в папке '.../Sp', если у Вас создано несколько баз, то все они имеют имя 'comprice + ваше имя.DB'. По всем вопросам и с предложениями прошу обращаться на сайте программы http://alexpnz.ru/contact-us/
Спасибо, всего наилучшего! | | Ответить
Лара про Абак 3.50 [29-04-2014]
Здравствуйте, Александр! Понравилась программа, пользуюсь три месяца, замечаний нет, только одно слово: Спасибо!
Есть только вопрос. На моем ноутбуке не установлен office, соответственно я расценки и сметы могу только вывести на печать, но не могу сохранить, не могу редактировать, отправлять. Но установлен LibreOffice, аналог excel. Как я смогла бы самостоятельно изменить выгрузку смет и расценок на формат LibreOffice? | | Ответить