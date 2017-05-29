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Extreme Bike Trip для Android

Extreme Bike Trip 1.14.5.11 для Android

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Описание Extreme Bike Trip 1.14.5.11 для AndroidОписание   Скачать Extreme Bike Trip 1.14.5.11 для AndroidСКАЧАТЬ (40,15 Мб) Скриншоты Extreme Bike Trip 1.14.5.11 для AndroidСкриншоты (9)   Статистика Extreme Bike Trip 1.14.5.11 для AndroidСтатистика   Отзывы о Extreme Bike Trip 1.14.5.11 для AndroidОтзывы (0)  
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Extreme Bike Trip – представляем вашему вниманию экстремальные покатушки на мотоциклах. Выберите подходящий байк (в коллекции присутствуют как обычные скутеры, так и скоростные мотоциклы) и отправляйтесь покорять всевозможные треки. В приложении доступен мультиплеер для игры со своими друзьями. 

В игре вас ожидают 28 видов мотоциклов, красочные и опасные локации, энергетические напитки и другие бонусы, таблица достижений и лидеров Google Play.

Скриншоты Extreme Bike Trip:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 4.x, 5.x
Интерфейс Английский
Закачек (сегодня/всего)0 / 2 357
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыГонки - Аркады и 2D
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Отзывы о программе Extreme Bike Trip

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