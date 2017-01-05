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Soft4Boost Burning Studio для Windows

Soft4Boost Burning Studio 4.5.3.607

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Описание Soft4Boost Burning Studio 4.5.3.607Описание   Скачать Soft4Boost Burning Studio 4.5.3.607СКАЧАТЬ (53,8 Мб) Скриншоты Soft4Boost Burning Studio 4.5.3.607Скриншоты (5)   Статистика Soft4Boost Burning Studio 4.5.3.607Статистика   Отзывы о Soft4Boost Burning Studio 4.5.3.607Отзывы (0)  
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4.75 из 5, всего оценок - 8
  • Рейтинг программы - 4.75 из 5
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Soft4Boost Burning Studio - приложение для простого и удобного выполнения разнообразных задач записи на CD, DVD, Blu-ray диски. Используя эту программу можно записывать видео с жесткого диска ПК прямо на DVD или Blu-ray диски для просмотра на домашних DVD/BD-плеерах, записывать любые данные на CD, DVD, Blu-ray диски, создавать аудио CD, копировать CD, DVD и Blu-ray диски, восстановить испорченный диск с поврежденной структурой, создавать, записывать и редактировать образы дисков, создавать загрузочные диски, очищать диски перед записью, просматривать сведения об оптическом дисководе и поддерживаемых им типах дисков.

Программой поддерживаются все основные типы оптических носителей, такие как CD-R/RW, DVD+/-R, DVD+/-RW, DVD-RAM, двуслойные DVD, Blu-ray BD-R, BD-RE, двуслойные BD-R и BD-RE диски. Этот инструмент разработан и протестирован для IDE, SATA, SCSI, USB и Firewire приводов, и легко работает с большинством из них.

Интерфейс Soft4Boost Burning Studio очень прост и интуитивно понятен, что позволить выполнять различные операции с дисками даже новичкам.

Что нового в Soft4Boost Burning Studio 4.5.3.607?
  • Исправлены ошибки
Скриншоты Soft4Boost Burning Studio:

Статус программы Условно-бесплатная | Цена: $24.95
Ограничение в работе программыфункциональные ограничения
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)2 / 4 761
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыКопирование - Запись

Отзывы о программе Soft4Boost Burning Studio

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Отзывов о программе Soft4Boost Burning Studio 4.5.3.607 пока нет, можете добавить...

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