Everything 1.3.4.686
Everything - удобная в эксплуатации утилита для быстрого поиска файлов и папок по названию. По мере ввода ключевых слов по которым производится поиск, элементы,
TreeSize Free 4.0.1
TreeSize - полезная портативная утилита, которая поможет вам сориентироваться и понять, чем же заполнено дисковое пространство компьютера
NetLook 2.3
NetLook предназначен для сканирования компьютеров локальной сети, навигации по их общим ресурсам и обмена сетевыми сообщениями
CTSFaceFinder 2.1.0
CTSFaceFinder - бесплатная и простая в использовании программа, которая позволяет распознавать лица на фотографиях, и является незаменимым инструментом при поиске в
DupKiller 0.8.2
DupKiller - быстрый и мощный инструмент для поиска и удаления дублированных или похожих файлов. Выполняет сравнение файлов по разным критериям, в том числе по
Google Desktop 5.9.1005.12335
Google Desktop - утилита индексирует данные на жестких дисках/папках, выбираемые по желанию пользователя, затем осуществляет быстрый поиск по комбинации букв/слов