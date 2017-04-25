Snap2HTML для Windows

Snap2HTML 2.0

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Описание Snap2HTML 2.0Описание   Скачать Snap2HTML 2.0СКАЧАТЬ (197 Кб) Скриншоты Snap2HTML 2.0Скриншоты (2)   Статистика Snap2HTML 2.0Статистика   Отзывы о Snap2HTML 2.0Отзывы (0)  
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Snap2HTML - это небольшая утилита, которая позволяет сделать срез структуры папок на жестком диске и сохраняет его в виде HTML-файла. Уникальность программы состоит в том, что при создании HTML-файла используются самые современные методики, чтобы полученный снимок папок отображался в виде древа аналогичного проводнику Windows. Таким образом, вся информация содержится в одном файле HTML, который удобно хранить, переносить, а также проводить поиск нужных данных.

Скриншоты Snap2HTML:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP
Интерфейс Английский
Закачек (сегодня/всего)0 / 1 425
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыПоиск файлов
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