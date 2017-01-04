Battery Doctor - очень полезная утилита для владельцев Android-устройств, которая позволяет продлить время автономной работы смартфона или планшета, а также увеличивает срок службы батареи. Приложение определяет какие из установленных программ являются наиболее "прожорливыми" и информирует об этом пользователя, после чего их можно завершить одним касанием.

Кроме этого Battery Doctor отображает точное оставшееся время до полной зарядки/разрядки батареи, позволяет быстро отключать и включать Bluetooth, Wi-Fi, GPS и т.п., регулировать яркость экрана, громкость и др. Имеется трёхступенчатая система зарядки аккумулятора, которая обеспечивает его оптимальную работу, предотвращая избыточный заряд.