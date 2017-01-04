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Battery Doctor для Android

Battery Doctor 5.52 для Android

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Описание Battery Doctor 5.52 для AndroidОписание   Скачать Battery Doctor 5.52 для AndroidСКАЧАТЬ (14,07 Мб) Скриншоты Battery Doctor 5.52 для AndroidСкриншоты (8)   Статистика Battery Doctor 5.52 для AndroidСтатистика   Отзывы о Battery Doctor 5.52 для AndroidОтзывы (13)  
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3.47 из 5, всего оценок - 17
  • Рейтинг программы - 3.47 из 5
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Battery Doctor - очень полезная утилита для владельцев Android-устройств, которая позволяет продлить время автономной работы смартфона или планшета, а также увеличивает срок службы батареи. Приложение определяет какие из установленных программ являются наиболее "прожорливыми" и информирует об этом пользователя, после чего их можно завершить одним касанием.

Кроме этого Battery Doctor отображает точное оставшееся время до полной зарядки/разрядки батареи, позволяет быстро отключать и включать Bluetooth, Wi-Fi, GPS и т.п., регулировать яркость экрана, громкость и др. Имеется трёхступенчатая система зарядки аккумулятора, которая обеспечивает его оптимальную работу, предотвращая избыточный заряд.

Скриншоты Battery Doctor:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 4.x, 5.x
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)1 / 19 335
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыБатареи
 Программа Battery Doctor отмечена редакцией SoftPortal.com

Отзывы о программе Battery Doctor

Дэнди про Battery Doctor 5.16 для Android [10-06-2016]

Если у вас есть бабки на крутые тентили то 1000р на новую батери это перхоть. Вся ента прога фуфляк для лохов .
1 | | Ответить

Дарья про Battery Doctor 4.28.1 для Android [12-12-2015]

У меня при вызове заиграла какая то мелодия буквально секунды 2 , потом мой рингтон заиграл, вот мне интересно есть ли в этой проге функции вызова?
1 | | Ответить

Сергей про Battery Doctor 4.20 для Android [24-03-2015]

Программа определила объем аккумулятора на новом fly 4514 всего в 1000 ma/h!?
5 | 8 | Ответить

влад про Battery Doctor 4.15.1 для Android [20-11-2014]

случайно нажал экономный режим,потух экран полностью,что делать?телефон работает,только с потухшим экраном.Презагрузка и снятие батареи результата не дали.При входящем вызове не видно кто звонит
15 | 5 | Ответить

сима про Battery Doctor 4.14 для Android [12-10-2014]

Приходится дважды выводить из спячки по утрам. Зачем тогда в этой проге настройки?
1 | | Ответить

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