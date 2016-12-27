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Next Browser для Android

Next Browser 2.17 для Android

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Описание Next Browser 2.17 для AndroidОписание   Скачать Next Browser 2.17 для AndroidСКАЧАТЬ (5,65 Мб) Скриншоты Next Browser 2.17 для AndroidСкриншоты (8)   Статистика Next Browser 2.17 для AndroidСтатистика   Отзывы о Next Browser 2.17 для AndroidОтзывы (3)  
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5.00 из 5, всего оценок - 1
  • Рейтинг программы - 5.00 из 5
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Next Browser - шустрый и очень удобный в работе браузер для Android от китайских разработчиков, который сочетает в себе скорость, надежность и экономное потребление системных ресурсов. Next Browser имеет функцию быстрого набора, встроенный клиент для чтения RSS, поддержку расширений, возможность синхронизации закладок с Chrome, режим Инкогнито и многое другое.

В режиме Экономии трафика веб-страницы загружают только текст, без картинок. Ночной режим позволяет пользоваться браузером с комфортом при любом освещении и в любое время суток. 

Что нового в Next Browser 2.17 для Android?
  • Оптимизация главной страницы.
Скриншоты Next Browser:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 2.x, 3.x, 4.x, 5.x
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)3 / 6 091
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыБраузеры
 Программа Next Browser отмечена редакцией SoftPortal.com

Отзывы о программе Next Browser

димчик про Next Browser 1.16 для Android [23-05-2014]

лучший
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димчик про Next Browser 1.16 для Android [21-05-2014]

лучший браузер не найти
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sawa3 про Next Browser 1.16 для Android [06-03-2014]

Спасибо.
Next Browser 1.16 для Android-хороший, быстрый браузер.Поставил для жены.
Сам использую UC Browser
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