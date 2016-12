Оцените программу!

5 Next Browser - шустрый и очень удобный в работе браузер для Android от китайских разработчиков, который сочетает в себе скорость, надежность и экономное потребление системных ресурсов. Next Browser имеет функцию быстрого набора, встроенный клиент для чтения RSS, поддержку расширений, возможность синхронизации закладок с Chrome, режим Инкогнито и многое другое. В режиме Экономии трафика веб-страницы загружают только текст, без картинок. Ночной режим позволяет пользоваться браузером с комфортом при любом освещении и в любое время суток. Что нового в Next Browser 2.17 для Android?

Оптимизация главной страницы.