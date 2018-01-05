BATExpert для Windows

BATExpert 1.10.0.16

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Описание BATExpert 1.10.0.16Описание   Скачать BATExpert 1.10.0.16СКАЧАТЬ (1,68 Мб) Скриншоты BATExpert 1.10.0.16Скриншоты (1)   Статистика BATExpert 1.10.0.16Статистика   Отзывы о BATExpert 1.10.0.16Отзывы (1)  
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BATExpert - небольшая утилита для предоставления информации о состоянии батареи ноутбука. В случае необходимости программа выдаст рекомендацию о замене батареи и предложит перейти на соответствующие ресурсы.

Основные возможности BATExpert:

  • Очистка данных производителя батареи
  • Отображение состояния заряженности батареи
  • Уровень текущего использования / зарядки
  • Тип батареи и температура
  • Остаток расчетного времени до предупреждения о низком уровне зарядки
Скриншоты BATExpert:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP
Интерфейс Английский
Закачек (сегодня/всего)1 / 2 148
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыУправление питанием
ТОП-сегодня раздела "Управление питанием"
 

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Отзывы о программе BATExpert

stand65 про BATExpert 1.1.0.1 [21-01-2014]

Эта прога помимо себя устанавливает ещё кучу мусорных программ без ведома юзера! Поэтому снес её сразу же!
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