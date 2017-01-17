KSA Power Supply Calculator WorkStation - небольшая, но полезная утилита, позволяющая рассчитать оптимальную мощность блока питания компьютера и источника бесперебойного питания (UPS). В соответствующие окошки программы вносится информация о компонентах компьютера (видеокарта, процессор, оперативная память, жесткий диск и др.), и исходя их этих данных рассчитывается необходимая мощность блока питания.

При расчете мощности ИБП учитывается также еще потребляемая мощность монитора и дополнительного оборудования. Информационная база железа обновляется приблизительно 1-3 раза в 2 месяца.