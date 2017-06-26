SHAREit 3.8.18_ww для Android
SHAREit – приложение для обмена файлами между устройствами, без необходимости подключения к интернету. Использование различных устройств и ОС не помешают вам
Shareman 3.0.44 для Android
Shareman – универсальная утилита, сочетающая в себе достоинства менеджера загрузок, приложения для обмена файлами и каталог с медиа-контентом, разделенным по
µTorrent 3.42.309 для Android
µTorrent – популярный клиент для скачивания торрентов на ваше устройстве. Загрузив файлы, вы сможете просмотреть их или прослушать на встроенном плеере. Присутствуют
Share Link 1.6.0.66 для Android
Share Link - достаточно удобное приложение для безлимитного обмена файлами между различными Android-устройствами без использования каких-либо проводов или
CLONEit 1.1.8 для Android
CLONEit - самое простое средство для переноса всех своих основных данных, файлов и настроек с одного Android-устройства на другое без использования соединяющих
TrashBox Client 0.2.7 для Android
TrashBox Client - неофициальный мобильный клиент для сайта Trashbox.ru, который позволяет в удобном виде читать последние материалы сайта и комментарии к ним, а