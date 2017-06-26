BitTorrent для Android

BitTorrent 3.43.328 для Android

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Описание BitTorrent 3.43.328 для AndroidОписание   Скачать BitTorrent 3.43.328 для AndroidСКАЧАТЬ (13,31 Мб) Скриншоты BitTorrent 3.43.328 для AndroidСкриншоты (6)   Статистика BitTorrent 3.43.328 для AndroidСтатистика   Отзывы о BitTorrent 3.43.328 для AndroidОтзывы (0)  
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BitTorrent - приложение для скачивания торрентов прямо на Android-смартфон или планшет пользователя, с помощью которого можно без проблем скачивать файлы любого размера, без каких-либо ограничений скорости. Присутствует возможность поиска торрентов и добавления их в очередь загрузки. Также можно подписаться на RSS-каналы, чтобы автоматически загружать торренты, когда они станут доступны и многое другое.

Необходимо обратить внимание на то, что при загрузке больших файлов программа будет генерировать высокий Интернет-трафик, поэтому целесообразно использовать для этих целей Wi-Fi соединение.

Скриншоты BitTorrent:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 2.x, 3.x, 4.x, 5.x
Интерфейс Английский
Закачек (сегодня/всего)1 / 2 645
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыОбмен файлами
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