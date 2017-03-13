Балда 2 - обновленная версия захватывающей логической игры, которая позволяет проверить вашу эрудицию и смекалку.
Добавляя по одной букве и составляя слова, необходимо набрать больше очков, чем ваш соперник. Играть можно как против компьютера, так и против реальных соперников. Присутствует возможность выбора размеров игрового поля и уровня сложности, устанавливать таймер, а также задавать начальное слово. Настройки игры позволяют изменять размер игрового поля (от4х4 до 8х8), устанавливать таймер для игры на время, добавлять собственные слова и т.д.