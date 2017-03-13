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Балда 2 для Android

Балда 2 2.1.10 для Android

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Описание Балда 2 2.1.10 для AndroidОписание   Скачать Балда 2 2.1.10 для AndroidСКАЧАТЬ (9,95 Мб) Скриншоты Балда 2 2.1.10 для AndroidСкриншоты (5)   Статистика Балда 2 2.1.10 для AndroidСтатистика   Отзывы о Балда 2 2.1.10 для AndroidОтзывы (0)  
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Балда 2 - обновленная версия захватывающей логической игры, которая позволяет проверить вашу эрудицию и смекалку.

Добавляя по одной букве и составляя слова, необходимо набрать больше очков, чем ваш соперник. Играть можно как против компьютера, так и против реальных соперников. Присутствует возможность выбора размеров игрового поля и уровня сложности, устанавливать таймер, а также задавать начальное слово. Настройки игры позволяют изменять размер игрового поля (от4х4 до 8х8), устанавливать таймер для игры на время, добавлять собственные слова и т.д.

Что нового в Балда 2 2.1.10 для Android?
  • Удалены ненужные разрешения.
Скриншоты Балда 2:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 2.x, 3.x, 4.x, 5.x
Интерфейс Русский
Закачек (сегодня/всего)0 / 2 702
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыГоловоломки
 Программа Балда 2 отмечена редакцией SoftPortal.com

Отзывы о программе Балда 2

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