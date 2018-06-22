Vole Internet Expedition - необычный интернет-браузер, с помощью которого есть возможность классифицировать ресурс и быстро переключаться, посещая свои самые востребованные и любимые страницы.

При работе в интернете одними из самых важных параметров являются быстрый поиск, удобное перемещение по сайтам и управление открываемыми веб-ресурсами. В этом плане Vole Internet Expedition предлагает несколько интересных и оригинальных возможностей. Этот браузер позволяет организовать открываемые страницы в несколько шаблонов категорий (главная, рабочая, учебная, досуг и др.), которые в дальнейшем могут быть сохранены как готовые проекты. Такой подход поможет пользователям организовать наилучшим образом свои самые посещаемые сайты с различной тематикой и упростить доступ к ним. Группировка вкладок может как горизонтальной, так и вертикальной.

Кроме этого, в браузер встроены некоторые дополнительные инструменты, такие как таймер работы, калькулятор, аппаратный идентификатор и другие. В целом, Vole Internet Expedition имеет не очень удобный интерфейс, что затруднит его использование новичками, и несмотря на свои особенности и новшества, пока не пользуется большим спросом у пользователей.