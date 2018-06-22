Программы для Windows » Интернет » Браузеры » Vole Internet Expedition 3.69.8041
Vole Internet Expedition для Windows

Vole Internet Expedition 3.69.8041

в корзинув избранноенаписать отзывподписаться н обновления
Описание Vole Internet Expedition 3.69.8041Описание   Скачать Vole Internet Expedition 3.69.8041СКАЧАТЬ (46,56 Мб) Скриншоты Vole Internet Expedition 3.69.8041Скриншоты (3)   Статистика Vole Internet Expedition 3.69.8041Статистика   Отзывы о Vole Internet Expedition 3.69.8041Отзывы (1)  
Оцените программу!
2.83 из 5, всего оценок - 17
  • Рейтинг программы - 2.83 из 5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Vole Internet Expedition - необычный интернет-браузер, с помощью которого есть возможность классифицировать ресурс и быстро переключаться, посещая свои самые востребованные и любимые страницы.

При работе в интернете одними из самых важных параметров являются быстрый поиск, удобное перемещение по сайтам и управление открываемыми веб-ресурсами. В этом плане Vole Internet Expedition предлагает несколько интересных и оригинальных возможностей. Этот браузер позволяет организовать открываемые страницы в несколько шаблонов категорий (главная, рабочая, учебная, досуг и др.), которые в дальнейшем могут быть сохранены как готовые проекты. Такой подход поможет пользователям организовать наилучшим образом свои самые посещаемые сайты с различной тематикой и упростить доступ к ним. Группировка вкладок может как горизонтальной, так и вертикальной.

Кроме этого, в браузер встроены некоторые дополнительные инструменты, такие как таймер работы, калькулятор, аппаратный идентификатор и другие. В целом, Vole Internet Expedition имеет не очень удобный интерфейс, что затруднит его использование новичками, и несмотря на свои особенности и новшества, пока не пользуется большим спросом у пользователей.

Что нового в Vole Internet Expedition 3.69.8041?
  • Улучшения в работе программы
  • Исправлены ошибки
Скриншоты Vole Internet Expedition:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP
Интерфейс Английский
Закачек (сегодня/всего)0 / 2 162
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыБраузеры
ТОП-сегодня раздела "Браузеры"
 

Coowon browser 1.6.8.0

Coowon browser - необычный, продвинутый и быстрый браузер на основе кодировки Google Chrome, который задумывался как игровой инструмент, помогающий максимально

Opera 12.18

Opera - шустрый, удобный и многофункциональный браузер от норвежских разработчиков. Cнабжен всеми необходимыми инструментами для вашей продуктивной и безопасной

Google Chrome 67.0.3396.87

Google Chrome – один из самых популярных браузеров, который предлагает стабильную, быструю и безопасную работу в сети Интернет. Кроме этого данный веб-обозреватель

Яндекс.Браузер 18.4.1.871

Простой на первый взгляд браузер от компании Яндекс, который тем не менее обладает всеми необходимыми функциями для комфортного серфинга в Интернете. Предлагает

Opera 53.0.2907.99

Opera - популярнейший браузер, который снабжен всеми необходимыми возможностями для удобной и безопасной работы в Интернете. Позволяет комфортно серфить по Сети,

Google Chrome Portable 67.0.3396.62

Google Chrome Portable - портативная (не требующая инсталляции) версия браузера Google Chrome

скачать Adguard

Отзывы о программе Vole Internet Expedition

некто про Vole Internet Expedition 3.11.40108 [19-02-2014]

На сайте программы видим кнопочку "buy now".
Платный браузер в 21 веке- анахронизм!
10 | | Ответить

Читать все отзывы (1) / Добавить отзыв
 
Корзина закачек (0)
Избранные
 
Категории
Windows
Mac
Android
iOS
Windows Phone
 
 