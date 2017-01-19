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5 Звездопад — красивая игра, созданная по мотивам мультфильма «Холодное Сердце». Совершите увлекательное путешествие с героями мультфильма, собирая удивительные разноцветные кристаллы. По сути это классическая игра, в которой нужно собирать по три и более одинаковых предмета в ряд. Игра отличается очень красивым оформлением и визуальными эффектами. Разные герои обладают разными специальными способностями, которые помогут в решении поставленной задачи. Кроме этого в вашем распоряжении есть несколько бонусов.