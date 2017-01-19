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Холодное сердце. Звездопад для Windows Phone

Холодное сердце. Звездопад 4.6.1.1

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Описание Холодное сердце. Звездопад 4.6.1.1Описание   Скачать Холодное сердце. Звездопад 4.6.1.1СКАЧАТЬ (1546,24 Мб) Скриншоты Холодное сердце. Звездопад 4.6.1.1Скриншоты (5)   Статистика Холодное сердце. Звездопад 4.6.1.1Статистика   Отзывы о Холодное сердце. Звездопад 4.6.1.1Отзывы (1)  
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4.50 из 5, всего оценок - 14
  • Рейтинг программы - 4.50 из 5
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Звездопад — красивая игра, созданная по мотивам мультфильма «Холодное Сердце». Совершите увлекательное путешествие с героями мультфильма, собирая удивительные разноцветные кристаллы. По сути это классическая игра, в которой нужно собирать по три и более одинаковых предмета в ряд. Игра отличается очень красивым оформлением и визуальными эффектами. Разные герои обладают разными специальными способностями, которые помогут в решении поставленной задачи. Кроме этого в вашем распоряжении есть несколько бонусов.

Скриншоты Холодное сердце. Звездопад:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаWindows Phone 10 Mobile, 8.1 Blue
Интерфейс Английский, Испанский, Итальянскийвсе языки
Закачек (сегодня/всего)3 / 5 450
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыЛогические

Отзывы о программе Холодное сердце. Звездопад

коша про Холодное сердце 1.7.2.0 [03-08-2014]

дебильная игра . постоянно просит денег .пусть тот кто ее создал сдохнет во время игры в нее же
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