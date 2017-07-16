Security Check для Windows

Security Check 1.4.0.51

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Описание Security Check 1.4.0.51Описание   Скачать Security Check 1.4.0.51СКАЧАТЬ (505 Кб) Скриншоты Security Check 1.4.0.51Скриншоты (1)   Статистика Security Check 1.4.0.51Статистика   Отзывы о Security Check 1.4.0.51Отзывы (0)  
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Security Check - небольшая утилита для быстрой проверки на наличие уязвимых приложений. Результат проверки выдает в виде лог-файла.

Проверяемые параметры:

  1. Контроль учетных записей.
  2. Сервис пак.
  3. Версия IE.
  4. Автообновление ОС.
  5. Антивирус,файервол
  6. Версии Java
  7. Версия Adobe Flash Player
  8. Версия AdobeReader
  9. QuickTime, Bonjour
  10. Установленные браузеры
  11. Проверка запущенных процессов браузеров.
Что нового в Security Check 1.4.0.51?
  • Добавлена проверка установленных обновлений Windows
Скриншоты Security Check:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP
Интерфейс Русский
Закачек (сегодня/всего)1 / 2 039
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыдругое
ТОП-сегодня раздела "другое"
 

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Отзывы о программе Security Check

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