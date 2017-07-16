AdwCleaner 6.047
AdwCleaner - бесплатная программа от Malwarebytes для борьбы с нежелательным и рекламным ПО, которые появляются на ПК после установки различных приложений.
Чистилка 2.17.12
Чистилка - отличная портативная утилита для выявления и последующей очистки различных мусорных, вредоносных, подозрительных и ненужных программ на компьютере
Unchecky 1.0.2
Как часто вы, устанавливая какую-либо программу, получали в довесок ворох ненужных приложений, тормозящих работу ПК и раздражающих вас одним своим появлением?
Sandboxie 5.20
Sandboxie - приложение, которое поможет вам контролировать работу других программ. Защитит систему от нежелательных изменений, сохраняя любые действия, связанные с
iSpy 6.8.1.0
iSpy - программа, которая с помощью микрофона и веб-камеры позволяет следить за помещением, и при обнаружении любого движения или звука, сигнализирует об этом
ESET Uninstaller 8.0.5.0
ESET Uninstaller - небольшая утилита для полной деинсталляции антивирусных продуктов вендора ESET