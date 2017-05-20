Who Is On My Wifi для Windows

Who Is On My Wifi 4.0.2

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Описание Who Is On My Wifi 4.0.2Описание   Скачать Who Is On My Wifi 4.0.2СКАЧАТЬ (1,43 Мб) Скриншоты Who Is On My Wifi 4.0.2Скриншоты (4)   Статистика Who Is On My Wifi 4.0.2Статистика   Отзывы о Who Is On My Wifi 4.0.2Отзывы (1)  
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Who Is On My Wifi - утилита для выявления всех устройств, которые в данный момент подключены к сети WiFi. С помощью этого инструмента можно обезопасить себя от несанкционированного доступа пользователей, использующих сеть без разрешения, а также сохранить скорость передачи данных. При первичном сканировании программа отобразит список всех устройств в сети, среди которых сразу же можно отметить легальные, а неизвестные - удалить. При появлении нового подключения утилита оповестит об этом звуковым сигналом и всплывающей подсказкой, что позволит принять необходимые меры предосторожности. В последствии сканирование сети происходит каждые 5 минут в фоновом режиме. Разработчики Who Is On My Wifi постарались максимально упростить пользование программой, снабдив ее пошаговым руководством к действию, что поможет без труда освоить навыки работы с инструментом.

Скриншоты Who Is On My Wifi:

Статус программы Условно-бесплатная | Цена: $7.95 в месяц
Ограничение в работе программыне блокируются устройства
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP
Интерфейс Английский
Закачек (сегодня/всего)6 / 3 454
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыWi-Fi, Bluetooth
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Отзывы о программе Who Is On My Wifi

Лана про Who Is On My Wifi 3.0.2 [27-09-2015]

Люблю эту програмку. Очень простая и быстрая.Сканирует за секунду и сразу показывает кто подключен к вашему wi-fi.
Cпасибо.
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