MyPublicWiFi 5.1
MyPublicWiFi - программа, с помощью которой можно расшарить Wi-Fi с Вашего ПК, создав временную точку доступа, и при необходимости ограничить доступ пользователей к
Connectify 2017.4.3.38710
Connectify - приложение, благодаря которому можно быстро и легко организовать доступ к сети Интернет, превратив Ваш персональный компьютер или ноутбук в точку
BlueSoleil 10.0.496.1
BlueSoleil - одно из наиболее популярных приложений, которое при помощи Bluetooth поможет соединить Ваш персональный компьютер или ноутбук с различными
SHAREit 3.5.0.1144 / 4.0.4.152
SHAREit - отличная программа для быстрого и удобного обмена файлами в одной Wi-Fi сети между разными устройствами, работающих на разных осях. Нет никаких ограничений
InSSIDer 4.3.9 / 3.1.2.1 Home
InSSIDer - полезное приложение, благодаря которому можно легко выбрать лучшую из доступных Wi-Fi сетей. Программа позволяет узнать мощность сигнала, идентификатор
mHotspot 7.8.8.0
mHotspot - небольшая, простая в использовании программка, с помощью которой вы сможете превратить свой ноут или комп в беспроводную точку доступа Wi-Fi. Теперь в