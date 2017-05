Who Is On My Wifi 4.0.2

5 Who Is On My Wifi - утилита для выявления всех устройств, которые в данный момент подключены к сети WiFi. С помощью этого инструмента можно обезопасить себя от несанкционированного доступа пользователей, использующих сеть без разрешения, а также сохранить скорость передачи данных. При первичном сканировании программа отобразит список всех устройств в сети, среди которых сразу же можно отметить легальные, а неизвестные - удалить. При появлении нового подключения утилита оповестит об этом звуковым сигналом и всплывающей подсказкой, что позволит принять необходимые меры предосторожности. В последствии сканирование сети происходит каждые 5 минут в фоновом режиме. Разработчики Who Is On My Wifi постарались максимально упростить пользование программой, снабдив ее пошаговым руководством к действию, что поможет без труда освоить навыки работы с инструментом.

