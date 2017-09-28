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Vintager для Windows

Vintager 2016 2.0.1.2

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Описание Vintager 2016 2.0.1.2Описание   Скачать Vintager 2016 2.0.1.2СКАЧАТЬ (89,63 Мб) Скриншоты Vintager 2016 2.0.1.2Скриншоты (2)   Статистика Vintager 2016 2.0.1.2Статистика   Отзывы о Vintager 2016 2.0.1.2Отзывы (1)  
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5.00 из 5, всего оценок - 5
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Vintager - простая программа, с необходимым набором инструментов, для превращения обычных изображений с помощью специальных эффектов в ретро фотографии или фотографии в винтажном стиле.

Возможности Vintager:

  • Множество фильтров, эффектов и настроек для редактирования фотографий.
  • Изменение размера, обрезка, поворот.
  • Добавление рамки вокруг фотографии.
Скриншоты Vintager:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP
Интерфейс Английский, Русский, Немецкийвсе языки
Закачек (сегодня/всего)2 / 1 845
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыРедакторы
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Отзывы о программе Vintager

chornysv1 про Vintager 2016 2.0.1 [27-12-2015]

Добавьте в описание наличие русской локализации, версия 2016.2.0.1 частично переведена, в настройках появились русский и сербский
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